ZERO (THIS IS OUR YOUTH) του KENNETH LONERGAN στο θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ

08/03/2017 - 11:56

ZERO (THIS IS OUR YOUTH) του KENNETH LONERGAN

Απόδοση – Σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης

Πρωταγωνιστούν : Παναγιώτης Μπουγιούρης, Δημήτρης Λιακόπουλος, Κατερίνα Δημητρόγλου

Για περιορισμένες παραστάσεις απο Κυριακή 12 Μαρτίου, ώρα 21:30 και κάθε Κυριακή

Πόσο χαμένη μπορεί να είναι η νέα γενιά, χωρίς αγάπη και ιδανικά σε μια ισοπεδωμένη καπιταλιστική κοινωνία? Πόσο τα ναρκωτικά ελοχεύουν κινδύνους για τους σημερινούς νέους και τελικά πόσο μεγάλη είναι η δύναμη για ελπίδα και ζωή;

Το νεανικό εμβληματικό έργο, «This is our youth» του διακεκριμένου συγγραφέα και σεναριογράφου μεγάλων επιτυχιών του Χόλλυγουντ, Kenneth Lonergan, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ για λίγες μόνο παραστάσεις, μετά την επιτυχημένη πορεία του σε west end και Broadway, σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Το έργο αφορά στη νέα γενιά που μηδενίζει, αμφισβητεί, χάνεται πολλές φορές στον κυκεώνα των ναρκωτικών ψάχνοντας εκεί νόημα και διέξοδο, αλλά δεν παύει τελικά να ελπίζει, γιατί ο θάνατος καραδοκεί και όλα τα όνειρα μπορούν να γίνουν στάχτη σε μια στιγμή. Ο συγγραφέας μπαίνει βαθιά στη ψυχοσύνθεση των σημερινών νέων και παρακολουθεί βήμα- βήμα τις αντιδράσεις τους, τα προβλήματά τους και τις ανησυχίες τους καταγράφοντας τον κόσμο των ναρκωτικών, του εφήμερου σεξ και τη μηδενιστική διάθεση μέρους της νέας γενιάς που έχει μεγαλώσει χωρίς αγάπη και στόχους από το οικογενειακό τους περιβάλλον, δίνοντας τελικά ένα μήνυμα για τη ζωή και σε ένα καλύτερο μέλλον!

Περίληψη

Το έργο τοποθετείται στο διαμέρισμα του Ντενις Ζίγκλερ στο Μανχάταν, ενός χαμένου νέου στα ναρκωτικά, στο εφήμερο σεξ και το εμπόριο, όταν ο νεαρός και ντροπαλός φίλος του Γουόρεν τον επισκέπτεται με κλεμμένα χρήματα από το σπίτι του πατέρα του και του ζητά να τον φιλοξενήσει εκεί προσωρινά, προσφέροντάς του χρήματα για να διασκεδάσουν με ναρκωτικά και να προσεγγίσει τη Τζέσικα, μια νεα κοπέλα που ο Γουόρεν θέλει να κατακτήσει με την νεανική του αφέλεια και αθωότητα. ¨Όλα ανατρέπονται, η καθημερινοτητά τους και η φαινομενική ισορροπία τους, με το θάνατο φιλικού τους προσώπου από ναρκωτικά. Εκεί έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με το θάνατο, κλονίζονται και αναθεωρούν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Kenneth Lonergan

Απόδοση-Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Βάλαρης

Σκηνικά: Ντίνος Λέλος

Κοστούμια: Αλέξης Φούκος

Φωτισμοί: Λοίζος Λοίζου

Φωτογραφίες: Θωμάς Χρυσοχοίδης

Γραφιστικά: Ρούλα Δανιήλ

Κοσμήματα – Υπεύθυνη Χορηγιών: Σοφία Δριστέλα

Παραγωγή: Γιώργος Βάλαρης- Χυτήριο Σημείο Πολιτισμού – Σκηνή Ανδρέας Βουτσινάς

Παραστάσεις:

Σημείο Πολιτισμού Χυτήριο

Ιερά Οδός 44 (στάση Μετρό: Κεραμεικός), Τηλ.: 2103412313

Πρεμιέρα: Κυριακή 12 Μαρτίου ώρα 21.30

Ημέρες παραστάσεων: Κάθε Κυριακή στις 21.30 (για περιορισμένες παραστάσεις).

Εισιτήριο: 12 € γενική είσοδος, 8€ μειωμένο (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65, άνεργοι)

Διάρκεια: 1:30 ώρα χωρίς διάλλειμα

Τηλ. κρατήσεων: 210 3412313 από 17:00 έως 22:00

Ακολουθεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πού: Σημείο Πολιτισμού ΧΥΤΗΡΙΟ

Ιερά Οδός 44 (στάση ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός), Τηλ.: 2103412313

http://www.chytirio.gr , https://www.facebook.com/XYTHPIOTheatreArtCafe, https://twitter.com/chytirio

Προπώληση εισιτηρίων : www.viva.gr

