Το νέο iPhone 7, η τιμή του και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Πηγή: techit

08/09/2016 - 13:16

Η Apple έκανε τα αποκαλυπτήρια στα πολυσυζητημένα iPhone 7 και iPhone 7 Plus, τα οποία είναι αδιάβροχα και τελικά δεν ενσωματώνουν 3.5 χλστ. θύρα ακουστικών. Επιπλέον, στην πλάτη του iPhone 7 Plus έχε τοποθετηθεί διπλή κάμερα 12 Megapixel.

Οι προ-παραγγελίες των iPhone 7 και iPhone 7 Plus θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στην Αμερική και η διαθεσιμότητα μετά από μια εβδομάδα στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στην Ελλάδα τα νέα iPhone 7 και iPhone 7 Plus θα είναι διαθέσιμα από τις 23 Σεπτεμβρίου και λογικά λίγο νωρίτερα θα ξεκινήσει η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η τιμή των νέων iPhone στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

iPhone 7 τιμές ΗΠΑ

iPhone 7 32GB – τιμή 649 δολάρια

iPhone 7 128GB – τιμή 749 δολάρια

iPhone 7 256GB – τιμή 849 δολάρια

iPhone 7 Plus τιμές ΗΠΑ

iPhone 7 Plus 32GB – τιμή 769 δολάρια

iPhone 7 Plus 128GB – τιμή 869 δολάρια

iPhone 7 Plus 256GB – τιμή 969 δολάρια

Guardian: Μην αγοράσετε το νέο iPhone μέχρι να πληρώσει η Apple τους φόρους της

Την ώρα που η Apple παρουσίαζε τα νέα «καμάρια» της, τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus, δίνοντας έναυσμα για να ξεκινήσει η νέα… φρενίτιδα που προκαλούν τα τηλέφωνά της, ο Guardian καλούσε τον κόσμο να μην τα αγοράσει.

«Μην αγοράσετε το νέο iPhone μέχρι η Apple να πληρώσει τους φόρους της», ήταν ο τίτλος του άρθρου. Σε αυτό, ο συνεργάτης της βρετανικής εφημερίδας, συγγραφέας Μάικ Ντέιζι, γράφοντας πριν δει το νέο iPhone, προέβλεπε ότι αυτό θα μοιάζει και θα λειτουργεί σχεδόν όπως και το προηγούμενο τηλέφωνο της σειράς.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που κάλεσε τον κόσμο να μην το αγοράσει. Ο δεύτερος ήταν το σκάνδαλο που αφορά τη φορολόγηση της Apple στην Ιρλανδία. Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΕ αποφάσισε ότι η εταιρεία πρέπει να καταβάλει φόρους ύψους 13 δισ. ευρώ, κρίνοντας ως παράνομη κρατική βοήθεια τη φορολογική συμφωνία που είχαν κάνει Apple και Δουβλίνο. Με βάση αυτή, ο συντελεστής φορολογίας της Apple ανερχόταν μεταξύ 0,005% και 1% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2003 – 2014.

«Δεν θα πρέπει να αγοράσετε ένα νέο iPhone, γιατί δεν θα είναι αισθητά καλύτερο από αυτό που χρησιμοποιείτε τώρα. Δεν θα πρέπει να αγοράσετε ένα νέο iPhone γιατί η Apple θα μπορούσε εύκολα να πληρώσει τους φόρους που χρωστάει, αλλά αρνείται να το κάνει. Δεν θα πρέπει να αγοράσετε ένα νέο iPhone γιατί ο Στιβ Τζομπς δεν θα ήθελε να επιβραβεύσετε τη μετριότητα», καταλήγει το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας.

Σχετικά άρθρα

Unique Post