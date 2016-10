To 60% των εργασιών μιας εταιρείας θα “τρέχει” στο Cloud το 2018

Έρευνες – Μελέτες

04/10/2016 - 07:16

Στο επίκεντρο της στρατηγικής των εταιρειών ανά τον κόσμο βρίσκεται, πλέον, το οικοσύστημα του Cloud, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να θέτει το “σύννεφο” στην κορυφή των εταιρικών προτεραιοτήτων. Οι επαγγελματίες της Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο, ήδη, εκτιμούν ότι, μέχρι τα τέλη του 2018, το 60% των εργασιών της επιχείρησης τους, θα “τρέχει” σε περιβάλλον Cloud.

Περίπου τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις εφαρμόζουν, ήδη, cloud-first στρατηγικήΣύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία 451 Research (Voice of the Enterprise: Cloud Transformation survey of IT buyers), σήμερα το 41% του όγκου των εργασιών μιας επιχείρησης βρίσκεται σε κάποιας μορφής δημόσιο ή ιδιωτικό Cloud. Τον κομβικό ρόλο του Cloud στο δρόμο για την ψηφιακή ολοκλήρωση έχουν αντιληφθεί, σε μεγάλο βαθμό, οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το εύρημα της έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο το 38% των επιχειρήσεων ήδη εφαρμόζει “cloud-first” στρατηγική, σύμφωνα με την οποία το Cloud κατέχει κομβική θέση στις μελλοντικές επιλογές της εταιρείας για τη διαχείριση του φόρτου εργασιών της.

Η εικόνα που περιγράφουν τα στελέχη της Πληροφορικής για τη στάση της εταιρείας τους έναντι της υιοθέτησης του Cloud, δείχνει ότι σταδιακά η αγορά ξεπερνά το “έλλειμμα” εμπιστοσύνης που είχε και πλέον χαράσσει στρατηγική με το “σύννεφο” να είναι – σε ένα μεγάλο βαθμό – ζωτικό κομμάτι της.

Οι 1.200 επαγγελματίες της Πληροφορικής, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, εκτιμούν ότι ενισχυτικά για την αγορά του Cloud θα λειτουργήσουν επιχειρηματικά γεγονότα, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ εταιρειών, που θα καθιστούν πιο επιτακτική την ανάγκη για μετάβαση σε περιβάλλον Cloud. Επίσης, θεωρούν ότι θετικά για την αγορά θα λειτουργήσει ένα κύμα εταιρικών επενδύσεων, για παράδειγμα στην ανανέωση του hardware ή την αναβάθμιση του software.

Κατηγορίες

Οι επαγγελματίες του κλάδου του ΙΤ εκτιμούν ότι, από τις επιμέρους κατηγορίες της αγοράς του Cloud, οι πλέον δημοφιλείς θα είναι το on-premises private cloud (υποδομές private cloud που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί) και το software as a service (SaaS), με έκαστο να αντιστοιχεί στο 14% όλων των εφαρμογών.

Αν και για την πρώτη κατηγορία προβλέπουν οριακή ανάπτυξη, για τη δεύτερη, το SaaS, αναμένουν ταχύτερη, καθώς προβλέπουν ότι θα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο όλων των εταιρικών εργασιών έως τα μέσα του 2018.

Ταχύτερη ανάπτυξη αναμένουν οι επαγγελματίες του ΙΤ για την κατηγορία του infrastructure as a service (IaaS). Σήμερα, μόλις το 6% του όγκου των εργασιών είναι σε περιβάλλον IaaS, ενώ μέχρι το 2018 αναμένεται να διπλασιαστεί και να φθάνει το 12%.

Πηγή: ΣΕΠΕ

