O Καναδός πρωθυπουργός Τριντό σε νέα εμφάνιση-έκπληξη

07/06/2017 - 10:13

Μερικές εβδομάδες μετά την εμφάνιση-έκπληξη του πρωθυπουργού του Καναδά πίσω από ομάδα αποφοίτων που έβγαζαν φωτογραφία μετά από την τελετή, ο Τζάστιν Τριντό εντοπίστηκε σε καγιάκ στα νερά του ποταμού Νιαγάρα στο Οντάριο.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του επισκέφθηκε και ένα ζευγάρι, των οποίων το σπίτι έβλεπε στο νερό.

Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση της κόρης του ζευγαριού στο Twitter που περιλαμβάνει και βίντεο 40 δευτερολέπτων του περιστατικού.

Justin Trudeau just kayaked up to my house and talked to my parents? classic pic.twitter.com/gktVekiTMZ

— carrie robinson (@carrierobinson_) 5 Ιουνίου 2017