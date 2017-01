«MOSAIC – The Show» – Black Theatre Box στο Χυτήριο

13/01/2017 - 13:52

Μέσα σε ένα Black Theatre Box στο Χυτήριο, θα φέρουμε τις «ψηφίδες» του Oriental με καλλιτέχνες από Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκκο, Ιταλία, Ελλάδα σε ένα αναπάντεχο πάντρεμα και μίξη πολιτισμών, μουσικών κ τόπων.

Από την Παράδοση στον Πειραματισμό, από την Δύση μέχρι την Ανατολή.

Χορεύουν:

Serkan Tutar, Nawarra, Osama Mimi Farag, Malika Lucia Massaro, Salome, Tzovanna Fadeyia, Theoni Kotsiopoulou, Dimitra Diamanti.

Groups: «Al Fairouz» by Osama Mimi Farag, «Malema’s Banat» by Maria Aya, «Ateş ve Su» by Salome, «Arabesque» Rethymnon, Natalia Tsoura & Kasia Bitirini, Theoni Kotsiopoulou Greek Folk Group

Χορογραφίες (group-duet): Osama Mimi Farag, Maria Aya (Malema), Salome, Katerina El Raheb, Sofia Hikmat, Theoni Kotsiopoulou

Artistic Director: Maria Aya

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πού: Σημείο Πολιτισμού ΧΥΤΗΡΙΟ

Ιερά Οδός 44 (στάση ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός), Τηλ.: 2103412313

Έναρξη: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Ώρα Έναρξης : 20.30

Εισιτήριο: 10 ευρώ με ένα ποτήρι κρασί

Τηλ. Κρατήσεων θεάτρου: 210 3412313 από 17:00 έως 22:00

