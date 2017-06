Mind Games – Summer Edition !! με τον Amazing Dio

06/06/2017 - 15:05

Συμμετέχει ο Stand Up Comedian Αριστοτέλης Ρήγας στον θεατρικό κήπο του Χυτήριου για δύο μόνο παραστάσεις

14 & 28 Ιουνίου στις 21:00

H παράσταση «MIND GAMES» που έχει παρουσιαστεί στο Αθηναικό κοινό για 3 συνεχόμενες χρονιές με μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει για δύο μόνο ημέρες στον υπέροχο θεατρικό κήπο του Χυτήριου. Στις 14 και 28 Ιουνίου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα show γεμάτο Μαγεία, Μυστήριο, Μουσική και Χιούμορ.

Μια διαδραστική παράσταση comedy magic, όπου οι θεατές καθορίζουν την πορεία της με τις επιλογές τους, γεμάτη απρόσμενες καταστάσεις, με πολλά στοιχεία αυτοσχεδιασμού, στην οποία κυριαρχεί απόλυτα το γέλιο άλλα και… η μαγεία!

Δεν είναι τυχαίο που για το “Mind Games” το Athens Daily Secret έγραψε: «Συναρπαστικό! Tο τέλος της λογικής».

Συνδυάζοντας γνώσεις ψυχολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μνήμης και γλώσσας του σώματος, με την τέχνη του αποπροσανατολισμού, ο Amazing Dio θα σας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μυστηρίου. Θα προσπαθήσει να θέσει σε δοκιμασία το απόλυτο στεγανό που ονομάζεται… ΛΟΓΙΚΗ!

Στην παράσταση συμμετέχει ο Stand Up Comedian Αριστοτέλης Ρήγας

Λίγα λόγια για τον Amazing Dio

Ο Amazing Dio είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους Mentalist μάγους στην Ελλάδα. Σπούδασε την τέχνη αυτή παρακολουθώντας σεμινάρια στο Blackpool της Αγγλίας από τους σημαντικότερους σύγχρονους mentalists. Είναι μέλος της … μαγικής κοινότητας στην Ελλάδα και της διεθνούς αδελφότητας μάγων (IBM).

Το 2014 αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα παρουσιάζοντας τις παραστάσεις «MIND GAMES» μετά απο παρότρυνση και καθοδήγηση της Πέμης Ζούνη.

Ο Amazing Dio έχει αναπτύξει το μοναδικό του στυλ συνδυάζοντας την κλασική τέχνη της υποβολής με το σύγχρονο κωμικό θέατρο, κάτι που τον καθιέρωσε ως έναν από τους καλύτερους εκπροσώπους του είδους.

Ειδικότερα, χρησιμοποιεί τις πέντε του αισθήσεις με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας έκτης αίσθησης, αναμιγνύοντας τεχνικές αποπροσανατολισμού και γνώσεις ψυχολογίας μαζί με την ικανότητά του να “διαβάζει” τη γλώσσα του σώματος και να επηρεάζει την σκέψη του άλλου μέσω της υποβολής.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις μαγείας, ενώ έχει εμφανιστεί και σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.

Λίγα λόγια για τον Stand Up Comedian Αριστοτέλη Ρήγα

Ο Αριστοτέλης Ρήγας είναι μουσικός και stand up comedian. Διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο κριτικής επιτροπής και κοινού στο 2ο Φεστιβάλ Stand up comedy το 2012. Παρουσίασε το 2015 την πρώτη του solo παράσταση standup comedy και μουσικής κωμωδίας με τίτλο «musicomedy» η οποία έγινε sold out στην Αθήνα και στην επαρχία. Εχει στο ενεργητικό του συμμετοχές στο Athens Comedy Festival, Φεστιβάλ Κωμωδίας Ξάνθης, στο Φεστιβάλ Best Comedy Week στην Πάτρα καθώς και τριψήφιο αριθμό παραστάσεων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Εχει συμμετάσχει στο “stand up 4 u” το 2014, 2015, 2016 και 2017. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας των κωμικών που απαρτίζουν το Gazi Comedy Club στο θέατρο 104.

Παραστάσεις:

• Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

• Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Ωρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά με διάλλειμα

Είσοδος: 10 ευρώ με αναψυκτικό

Τηλ. κρατήσεων: 210 3412313 από 17:00 έως 22:00 ή στο 6951787821

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πού: Σημείο Πολιτισμού ΧΥΤΗΡΙΟ

Ιερά Οδός 44 (στάση ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός), Τηλ.: 2103412313

http://www.chytirio.gr , https://www.facebook.com/XYTHPIOTheatreArtCafe, https://twitter.com/chytirio

http://www.chytirio.gr/event/599/mind-games-h-epistrofh-sto-telos-ths-logikhs

Προπώληση εισιτηρίων : www.viva.gr

