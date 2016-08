iPhone 7: Ανακοινώνεται επίσημα 7 Σεπτεμβρίου

30/08/2016 - 18:40

Η ημερομηνία ακουγόταν εδώ και καιρό και τελικά η Apple ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα πραγματοποιήσει press event στις 7 Σεπτεμβρίου. Φυσικά αυτό που περιμένουμε είναι η μεγάλη ανακοίνωση των πολυσυζητημένων iPhone 7 και iPhone 7 Plus.

Η πρόσκληση της Apple είναι απλή και γράφει «See you on the 7th» και όπως κάθε χρόνο θα μεταδοθεί ζωντανά για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν εκεί.

Όλους αυτούς τους μήνες αναφερόμαστε στο νέο iPhone ως iPhone 7, όμως πριν από λίγες μέρες υπήρξαν διαρροές για το iPhone 6SE, κάτι που δεν ακούγεται εντελώς παράλογο μιας και εξωτερικά δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Από τις μεγαλύτερες αλλαγές θα είναι η αφαίρεση της 3.5χλστ. υποδοχής ακουστικών και η προσθήκη διπλής κάμερας στο iPhone 7 Plus.

Μιας και η ημερομηνία ανακοίνωσης επιβεβαιώθηκε ότι θα είναι η 7η Σεπτεμβρίου, δεν αποκλείουμε να ισχύουν οι φήμες που λένε ότι οι προ-παραγγελίες θα ξεκινήσουν 9 Σεπτεμβρίου και οι πωλήσεις 16 Σεπτεμβρίου.

