Οικονομικό σοκ από το «δώρο» των 2,4 δισ. για τα F-16

Πηγή: protothema

Διαβάστε την ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας DSCA που αναλύει τι περιλαμβάνεται στην πρόταση συμφωνίας – Η αναβάθμιση θα γίνει στις ΗΠΑ και όχι στην ΕΑΒ – Πανηγύρισε ο Τραμπ για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην Αμερική

18/10/2017 - 12:34

Το πακέτο της αναβάθμισης των F-16 στο οποίο αναφέρθηκε περισσότερες από μια φορές ο Ντόναλντ Τραμπ στις δημόσιες τοποθετήσεις του κατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μετά το πέρας των επαφών η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για εκτιμώμενο κόστος της τάξης των 2,404 δισ. ευρώ

όσο και αν ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος επιχείρησε να «διορθώσει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Twitter υποστηρίζοντας ότι τα 2,4 δισ. δεν αφορούν στην αναβάθμιση των F-16, η οποία θα κοστίσει μόλις 1,1 δισ και τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν σε προγράμματα βοήθειας και αντισταθμιστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DSCA η Ελλάδα ζήτησε την αναβάθμιση του στόλου των F-16 σε F-16 Block V και αυτό θα περιλαμβάνει όλο τον ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό και φυσικά τα σύγχρονα ραντάρ APG-83 AESA, ένα σύστημα σχεδιασμού πτήσεως (JMPS), έναν εξομοιωτή πτήσεως F-16V, την αναβάθμιση δυο υπαρχόντων εξομοιωτών της ΠΑ σε F-16V, αναβάθμιση 26 συστημάτων αυτοπροστασίας ASPIS I σε επίπεδο ASPIS II, εξοπλισμός υποστηρίξεως εδάφους, συστήματα ολοκληρώσεως των συστημάτων και δοκιμών, ανταλλακτικά, κλπ.

Όπως επισημαίνεται επίσης ο βασικός εργολάβος θα είναι η Lockheed Martin που εδρεύει στο Τέξας ενώ όσον αφορά τα αντισταθμιστικά ωφέλη επισημαίνεται ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφονίας του εργολάβου και της Ελλάδας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αγορά αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ με την βελτίωση των δυνατοτήτων άμυνας μιας συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ





Η πρώτη αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα των F-16 έγινε με το «καλημέρα» όταν στη συζήτηση που είχαν μπροστά στις κάμερες πριν την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό είπε ότι «θα υπάρξει αναβάθμιση των F-16».

«Θα έχουμε συναντήσεις και γεύμα εργασίας, θα συζητήσουμε και επιπλέον τρόπους για να βοηθήσουμε την Ελλάδα και η Ελλάδα να βοηθήσει εμάς» επισήμανε ο κ. Τραμπ.

«Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, αλλά κάνει σπουδαίο έργο για να επιστρέψει και σίγουρα θα επιστρέψει. Κι εμείς συνεργαζόμαστε σε πολλούς και διάφορους τομείς όπως είναι η αναβάθμιση του στόλου των F-16» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η επόμενη αναφορά του κ. Τραμπ στο θέμα των F-16 έγινε στις σύντομες αλλά άκρως περιεκτικές του δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης όπου και ανακοίνωσε… το λογαριασμό αναβάθμισης ύψους 2, 4 δισ δολάρια. Ο πλανητάρχης τόνισε ότι μέσω της αναβάθμισης θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, κάτι που είναι πολύ θετικό για την οικονομία της.

Αυτό δεν αποκλείει να θεωρηθεί ως sub-contractor η ΕΑΒ σε δεύτερη φάση, αλλά η αναφορά «The proposed sale will require the assignment of approximately 3-5 additional U.S. Government or contractor representatives to Greece», σε αυτή τη φάση, δεν αφήνει πολλά περιθώρια τέτοιας ερμηνείας. Ο αριθμός 3-5 είναι πολύ μικρός για την επίβλεψη τέτοιων εργασιών. Κατά την διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων δεν αποκλείεται βέβαια να συμφωνηθεί τελικά η πραγματοποίηση των εργασιών να γίνει στην ΕΑΒ. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο μπορεί τελικά να μην γίνει αυτό, είναι η μείωση του κόστους του προγράμματος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η μεταφορά τεχνογνωσίας, κάτι που κοστίζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού ενώπιον των δημοσιογράφων στο Οβάλ γραφείο , ο κ. Τραμπ έσκυψε προς την πλευρά του κ. Τσίπρα και του είπε: «Φαίνεται ότι κάνετε τεράστια («tremendous» ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε) πρόοδο… Τεράστια!».

Σχετικά άρθρα