H Repubblica «βλέπει» τον Γιούνκερ να παραιτείται προσεχώς

20/02/2017 - 13:18

Διαψεύδει η πλευρά του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ τα σενάρια που τον θέλουν να υποβάλλει σύντομα την παραίτησή του από την προεδρία της Κομισιόν.

Η διάψευση ήρθε από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του Γιούνκερ, Μίνα Αντρέεβα, η οποία μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter γράφει ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ παραμένει στη θέση του αποφασιστικός και μαχητικός όπως την πρώτη μέρα για να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως το Brexit, το προσφυγικό, αλλά και το ελληνικό ζήτημα.

.@JunckerEU here to stay;combative & motivated as on day 1. Managing polycrisis:#Brexit#migration#Greece.@EU_Commission mandate:31/10/2019 pic.twitter.com/F2ZR4zhZAy

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 20 Φεβρουαρίου 2017