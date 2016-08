H Κίνα παγκόσμιος πόλος έλξης για επενδύσεις στη Xρηματοοικονομική Tεχνολογία

30/08/2016 - 11:24

Πρωταθλήτρια κόσμου στις επενδύσεις στον τομέα της Xρηματοοικονομικής Tεχνολογίας (Financial Technology-FinTech) αναδεικνύεται η Κίνα. Συνολικά, η περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού και ειδικά η αγορά της Κίνας, εξελίσσεται σε πόλο έλξης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, που επενδύουν στο Fintech.

Οι επενδύσεις σε εταιρείες Financial Technology σε Ασία – Ειρηνικό υπερέβησαν σε αξία αυτές σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη το 1ο εξάμηνο του 2016Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν τα στοιχεία έρευνας της Accenture για την πορεία των επενδύσεων σε Financial Technology κατά το πρώτο ήμισυ του 2016, οπότε τα κεφάλαια, που κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις του κλάδου του Financial Technology στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού, σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα και κατοικοεδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου σε περίπου $10 δις, με την Κίνα να καθοδηγεί την ανοδική πορεία. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου στην περιοχή είναι ότι τα κεφάλαια που επενδύθηκαν μόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2016 είναι διπλάσια των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις της Xρηματοοικονομικής Tεχνολογίας για το σύνολο του 2015 (όταν $4,26 δις είχαν επενδυθεί στον εν λόγω κλάδο).

Σύμφωνα με την ανάλυση της Accenture, οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις του Financial Technology σε Ασία – Ειρηνικό, κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, υπερέβησαν σε αξία αυτές στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Στη δε πρώτη περίπτωση το ύψος των επενδύσεων ανήλθε το εξεταζόμενο διάστημα σε $4,58 δις, ενώ στη δεύτερη διαμορφώθηκε σε μόλις $1,85 δις.

Μικρότερος αριθμός

Πάντως, όπως σημειώνει η εταιρεία, ο αριθμός των σχετικών συμφωνιών σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη είναι σαφώς μεγαλύτερος των αντίστοιχων σε Ασία – Ειρηνικό, με την τελευταία να συγκεντρώνει μεν περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια, αλλά σε μικρό αριθμό επιλεγμένων εταιρειών Fintech. Συγκεκριμένα, το 1ο εξάμηνο του 2016, στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού επιτεύχθηκαν 192 σχετικές συμφωνίες, έναντι 509 στη Βόρεια Αμερική και 230 στην Ευρώπη.

Από την ίδια ανάλυση της Accenture προκύπτει ότι οι δέκα κορυφαίες επενδύσεις σε εταιρείες του κλάδου της Xρηματοοικονομικής Tεχνολογίας σε Ασία – Ειρηνικό έγιναν σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ, αντιπροσωπεύοντας το 90% των συνολικών κεφαλαίων που υποδέχθηκε ο τομέας στην περιοχή ή $8,75 δις.

“Εδραιωμένες εταιρείες της Κίνας και λιγότερο startups του κλάδου του Fintech βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Πρόκειται για επιχειρήσεις του τομέα, που συχνά έχουν την υποστήριξη κινεζικών κολοσσών, όπως αυτός της Alibaba, που εστιάζουν κυρίως στην παροχή end-to-end λύσεων προς τον πελάτη, κυρίως στον τομέα των πληρωμών. Αυτή η τάση συμβαδίζει με την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου του τραπεζικού τομέα της Κίνας και είναι σε ευθεία γραμμή με την παγκόσμια “4η Βιομηχανική Επανάσταση”, η οποία φέρνει την καινοτομία από μη παραδοσιακούς ανταγωνιστές στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών”, αναφέρει σχετικά η Accenture.

Θυμίζουμε ότι οι εταιρείες του κλάδου της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας προσφέρουν εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία (ψηφιακά πορτοφόλια, διαδικτυακή μεταφορά χρημάτων), τα οποία είτε συνεργάζονται, είτε ανταγωνίζονται με το παραδοσιακό κανάλι των τραπεζών.

Πηγή: ΣΕΠΕ

