«BABAI/O Μπαμπάς μου» αποκλειστικά στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ

18/11/2016 - 16:12

Μια ταινία επίκαιρη και ευαίσθητη για την παιδική αθωότητα, την επιμονή και την εμπιστοσύνη, το BABAI/O Μπαμπάς μου αποτελεί το φιλόδοξο κινηματογραφικό ντεμπούτο του ταλαντούχου Κοσοβάρου σκηνοθέτη Βίσαρ Μορίνα. Τοποθετημένη χρονιά στο Κόσοβο και τη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του ’90, η ταινία αφηγείται μια ιστορία σκληρής ενηλικίωσης, ενώ ταυτόχρονα μιλά για θέματα όπως η πατρότητα, το μεταναστευτικό και την κοινωνική ένταξη.

Βραβευμένο με την «Κρυστάλλινη Σφαίρα» καλύτερης σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι 2015 και με σημαντικές διακρίσεις στο 33o Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Μονάχου, το BABAI/O Μπαμπάς μου έχει διαγράψει μια εξαιρετική καριέρα σε διεθνή Φεστιβάλ – έχει προβληθεί σε πάνω από 40 Φεστιβάλ – και ήταν η επίσημη πρόταση του Κόσοβου για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας 2015.

Ύστερα από την πανελλήνια πρεμιέρα στην ενότητα «Ματιές στα Βαλκάνια» του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κι έχοντας κερδίσει το βραβείο κοινού στην αθηναϊκή του πρεμιέρα στο πλαίσιο του 28ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το BABAI/O Μπαμπάς μου θα προβληθεί για τρεις μόνο ημέρες, στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου, αποκλειστικά στον ιστορικό κινηματογράφο «Άστορ» (Σταδίου 28, Στοά Κοραή).

Βρισκόμαστε στο Κόσοβο της δεκαετίας του ’90 υπό το καθεστώς του Μιλόσεβιτς, πριν το ξέσπασμα του πολέμου. Ο δεκάχρονος Νόρι και ο πατέρας του, Γκεζίμ, ζουν πουλώντας τσιγάρα στους δρόμους για να επιβιώσουν. Ο Γκεζίμ δεν θέλει ούτε ν’ ακούσει για τη μητέρα του Νόρι. Αυτό που κάνει καλύτερα απ’ όλα είναι να ξεφεύγει από το παρελθόν του, κι έτσι και τώρα θέλει να φύγει από το Κόσοβο χωρίς τον Νόρι Το αγόρι κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τον εμποδίσει, με αποτέλεσμα να συμβεί ένα ατύχημα. Όταν ο Νόρι βγαίνει από το νοσοκομείο, ο πατέρας του έχει ήδη φύγει με προορισμό την Γερμανία για ένα καλύτερο μέλλον. Θυμωμένος αλλά αποφασισμένος, ο Νόρι ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να τον βρει.

Γεννημένος στο Κόσοβο το 1979, ο Βίσαρ Μορίνα μετανάστευσε στη Γερμανία με τους γονείς του σε ηλικία 15 ετών. Ξεκίνησε να δουλεύει το σενάριο του BABAI/O Μπαμπάς μου το 2007 με την ιστορία να επικεντρώνεται στην σχέση ανάμεσα στον πατέρα και στον γιό, ειπωμένη από την πλευρά του μικρού αγοριού. «Στο τέλος το σενάριο αφορούσε περισσότερο την εμπιστοσύνη. Η σύγκρουση του δεκάχρονου Νόρι με τον πατέρα του αφορά τον καθένα μας».

Το BABAI/O Μπαμπάς μου είναι η ακριβότερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στο Κόσοβο και κόστισε 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αμέσως μετά τις προβολές στο «Άστορ», το BABAI/O Μπαμπάς μου θα είναι διαθέσιμο για online streaming σε συνεργασία με την διαδικτυακή πλατφόρμα MUBI (https://mubi.com). Γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά με κινηματογραφική διανομή στην Ελλάδα. Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν την ταινία στο «Άστορ» θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν συνδρομή δύο μηνών στο MUBI για να απολαύσουν αγαπημένες ταινίες και να ανακαλύψουν σπάνια κινηματογραφικά διαμάντια.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η ταινία BABAI/O Μπαμπάς μου απεικονίζει ένα προπολεμικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι γίνονται άθυρμα σκοτεινών πολιτικών δυνάμεων. Κάθονται – πάνω σε ωρολογιακές βόμβες – και συζητούν για τον καιρό. Είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση και η φυσικότητά της που θέλω να αποδώσω – χωρίς σχόλια και χωρίς συγκατάβαση. Πυρήνας της ταινίας είναι η προσωπική ιστορία του Νόρι. Φαντάζομαι την πατρική φιγούρα ως άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ο Νόρι και μέσω του οποίου μυείται στη ζωή. Η απόλυτη εμπιστοσύνη του κλονίζεται όταν ο πατέρας φεύγει. Από τη σκοπιά του Νόρι δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί αυτό το χωρισμό. Ο Νόρι αγωνίζεται να τον αποτρέψει με όλες του τις δυνάμεις. Η συμπεριφορά του είναι μια προσπάθεια να διατηρήσει την ίδια του την αθωότητα. Ο πόνος που αισθάνεται από το χωρισμό οφείλεται λιγότερο στο γεγονός ότι είναι αναγκασμένος να ζήσει χωρίς πατέρα και περισσότερο στο ότι πρέπει να ζήσει χωρίς εμπιστοσύνη.

ΒΡΑΒΕΙΑ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Best Director Award, Karlovy Vary Film Festival

German Cinema New Talent Awards for Director, Film Festival Munich

German Cinema New Talent Awards for Screenplay, Film Festival Munich

German Cinema New Talent Awards for Actors, Film Festival Munich

One Future Price, Prizes Overcoming Borders, Film Festival Munich

Europe Cinemas Label Award, Karlovy Vary Film Festival

Avvantura Film Festival 2015, Zadar, Best Actor (Val Maloku)

CinEast 2015, Special Jury Prize

Tirana International Film Festival 2015, Best Feature Film

Tirana International Film Festival 2015, Media Jury Special Mention

Film Festival Cottbus 2015, Best Debute Film

Bosphorus International Film Festival, Best Feature Film

Bosphorus International Film Festival, Best Screenplay

28th Panorama of European Cinema Athens, Audience Prize

15th Festival Cinéma Méditerranéen, Brussels, Prix Cineuropa

15th Marakech International Film Festival (FIFM), Special Jury Prize

Premiers Plans- Angers Film Festival 2016, Best Male Actor Prize (Astrit Kabashi)

INFO

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ

Σταδίου 28 (είσοδος από στοά Κοραή) (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 210-3211950

Ημέρες και ώρες προβολών:

Δευτ. -Τρ.- Τετ. : 18.00/ 20.00/ 22.00

Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ

Προσφορά:

Δύο άτομα με ένα εισιτήριο στην προβολή των 22.00 και για τις τρεις ημέρες.

