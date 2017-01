Aσύλληπτος παραμένει ο δράστης της επίθεσης στην Πόλη

02/01/2017 - 05:51

Συνεχίζονται οι έρευνες της τουρκικής αστυνομία για τον εντοπισμό του ενόπλου που σκόρπισε το θάνατο στο νυχτερινό κέντρο Reina της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 39 άνθρωποι.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ωστόσο, οι υποψίες των Αρχών στρέφονται στο Ισλαμικό Κράτος, το οποίο βρισκόταν πίσω από τις τελευταίες δύο πολύνεκρες επιθέσεις επί τουρκικού εδάφους.

Ο άνδρας μπήκε πυροβολώντας στο κέντρο Reina γύρω στη 1:15 (00:15 ώρα Ελλάδας), λίγο περισσότερο από μία ώρα αφότου είχε μπει το Νέο Έτος, σκοτώνοντας κατά την είσοδό του έναν αστυνομικό και έναν πολίτη πριν ανοίξει πυρ μέσα στο κλαμπ.

Ο δράστης πυροβολούσε επί επτά λεπτά στα τυφλά, αφήνοντας πίσω του 39 νεκρούς και 69 τραυματίες.

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν διάφορα βίντεο, ένα από τα οποία φαίνεται να είναι από το εσωτερικό του κλαμπ (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

[embedded content]

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πολλούς δράστες, όμως οι αξιωματούχοι δεν το επιβεβαίωσαν. Όπως όλα δείχνουν, ο δράστης ήταν ένας και άφησε πίσω του το όπλο της επίθεσης, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπινάλι Γιλντιρίμ.



Ο Γιλντιρίμ χαρακτήρισε εξάλλου μύθο το ότι ο δράστης ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης.

To κλαμπ Reina όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση είναι ένα από τα διασημότερα της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα δημοφιλές τόσο μεταξύ των ντόπιων όσο και μεταξύ των ξένων και βρίσκεται πάνω στα στενά του Βοσπόρου, στην κοσμοπολίτικη συνοικία Ορτακιόι. Θεωρείται, δε, σύμβολο του δυτικού τρόπου ζωής και της υψηλής κοινωνίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τα 35 από τα 39 θύματα της επίθεσης. Μεταξύ αυτών οι 11 είναι Τούρκοι πολίτες και 24 υπήκοοι ξένων χωρών.

Από τους αλλοδαπούς, επτά είναι υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, δύο Ινδοί, ένας Καναδός, ένας Σύρος, μία Ισραηλινή, δύο Τυνήσιοι, τέσσερις Ιρακινοί και ένας Βέλγος υπήκοος.

Εικοσιπέντε θύματα είναι άντρες και 14 γυναίκες.



Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε πως από τους 69 ανθρώπους που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο ιδιοκτήτης της Reina, ο Μεχμέτ Κοτσαρσλάν, είπε πως τις 10 τελευταίες ημέρες είχαν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας, καθώς πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών έκαναν λόγο για ενδεχόμενη επίθεση.

«Σε αντίθεση με φήμες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε καμία πληροφορία για απειλές σε συγκεκριμένα κέντρα διασκέδασης, όπως το κλαμπ Reina και η Αμερικανική κυβέρνηση δεν προειδοποίησε Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν συγκεκριμένα κέντρα διασκέδασης ή γειτονιές», ανέφερε ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Πηγή: Tovima

