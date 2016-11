Χαμόγελο του Παιδιού: Εκστρατεία ενάντια στα φαινόμενα Βίας κατά των Παιδιών

04/11/2016 - 14:21

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών στις 19 Νοεμβρίου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί από την 1η Νοεμβρίου έως και την 19η Νοεμβρίου 2016 εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ενάντια στα φαινόμενα Βίας κατά των Παιδιών.

Άλλωστε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει καθιερωθεί να συνδυάζεται κάθε χρόνο με «19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης» («19 Days of Activism for Prevention of Abuse and Violence against Children»), προκειμένου μέσα από ποικίλες δράσεις να αναδειχθεί το γεγονός πως όλο και περισσότερα παιδιά πέφτουν θύματα βίας από τους ενήλικες. Οι «19 Ημέρες» διοργανώνονται από τον διεθνή οργανισμό Women’s World Summit Foundation με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 φορέων από χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού.

Φέτος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ένα φαινόμενο που συναντάται συχνά και στην Ελλάδα, με υποθέσεις που συγκλονίζουν το πανελλήνιο. Εγκλήματα που συντελούνται μέσα σε σπίτια και κοινωνίες και μόνο ελάχιστες περιπτώσεις ζητούν βοήθεια. Ο θυμός, η ντροπή, η ενοχή αλλά και ο φόβος των παιδιών τα οδηγεί να μην αποκαλύπτουν το τι τους συμβαίνει, επισημαίνει «Το Χαμόγελο».

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (International Center for Missing and Exploited Children) δυο εκατομμύρια παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τη σεξουαλική κακοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο, ένα στα δέκα παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών θα κακοποιηθεί σεξουαλικά αυτό το χρόνο και τουλάχιστον ένα στα πέντε κορίτσια και ένα στα δέκα αγόρια πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης πριν την ηλικία των 18, αλλά μόνο ένα στα τρία περιστατικά καταγγέλλεται

Σημαντικό θα ήταν να σταθεί κάποιος στο τελευταίο δεδομένο. Από τα τρία παιδιά μόνο ένα παιδί θα ζητήσει βοήθεια και θα το αποκαλύψει στους γονείς του. Οι λόγοι εικάζεται ότι είναι πολλοί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί πανελλαδικά διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων του οργανισμού σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, αναρτά άρθρα ψυχολόγων, πραγματικές ιστορίες παιδιών θυμάτων και οπτικοακουστικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Επί τη ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης (18/11), την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ζωντανή εκπομπή «Ρώτα το Χαμόγελο» όπου ψυχολόγοι του οργανισμού θα αναλύσουν το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των θεατών. Η δράση «Ρώτα το Χαμόγελο» απαριθμεί έως τώρα 18 εκπομπές.

Επίσης, λειτουργεί το #Γιατί ΔενΑντιδράς σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του οργανισμού και στη σελίδα του στο facebook https://www.facebook.com/hamogelo.org/

Newsroom Αθήνα 9.84 με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

