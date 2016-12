Το Europavox Festival έρχεται στην Ελλάδα

09/12/2016 - 19:31

Το project που προωθεί την ευρωπαϊκή μουσική, ενώνοντας 7 χώρες μέσα από ισάριθμα events, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club. Σε αυτή την πρώτη του εκδοχή, θα συμμετέχουν τέσσερις εξαιρετικές μπάντες από διάφορα μέρη της Ευρώπης: The Limiñanas (Γαλλία), The Oscillation (Βρετανία), The Noise Figures (Ελλάδα) και The Third Sound (Ισλανδία / Γερμανία)



Κοινός παρονομαστής στον ήχο και των τεσσάρων το psych / garage rock, σε ένα event που οι φίλοι της συγκεκριμένης σκηνής δεν πρέπει με τίποτα να χάσουν, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλους τους φίλους της μουσικής έχοντας έναν πανευρωπαϊκό και ενωτικό χαρακτήρα.

Οι μπάντες που θα απολαύσουμε:

THE OSCILLATION (Βρετανία)

Οι Oscillation σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 2006 από τον Demian Castellanos. To πρώτο τους single, «New Way To Feel», επιλέχτηκε από τη Rough Trade ως single of the week. Η συνέχεια τους βρήκε να κυκλοφορούν μερικά εξαιρετικά singles και EPs κάτω από τα ονόματα Mesma και Orichalc Phase, με βασικές επιρροές τους Loop και με εκτεταμένη χρήση αναλογικών synthesizers.

To ντεμπούτο album, «Out Of Phase» (DC Recordings / 2007), έκανε το όνομά τους γνωστότερο στην ευρωπαϊκή σκηνή του psych-rock. Πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό ζωντανών εμφανίσεων, πολλές φορές μαζί με ονόματα όπως οι Silver Apples, Beak, Zombie Zombie, Disappears, Wooden Shjips, Dead Skeletons, Deerhunter, και το 2010 παρουσίασαν το εντυπωσιακό EP «Future Echo» για λογαριασμό της All Time Low Productions.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία σηματοδότησε νέες προσθήκες στον ήχο της μπάντας: tribal krautrock ρυθμοί, white noise κιθαριστικό feedback, βαρύτερες κιθάρες. Ακολούθησαν μερικά εθιστικά pop singles (όπως τα «See Though You», «No Place To Go / Waste The Day») και δύο ακόμα albums («Veils » 2011, «From Tomorrow»» 2013). Αμέσως μετά την κυκλοφορία του πιο πρόσφατου, οι Oscillation μας είχαν επισκεφτεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, όπου έδωσαν ένα εντυπωσιακό space rock show.

THE NOISE FIGURES (Ελλάδα)

Οι Noise Figures είναι ένα από τα εγχώρια ονόματα που σίγουρα ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια. Το αθηναϊκό psych rock δίδυμο έχει ήδη δύο δίσκους, τα «The Noise Figures» (2013) και «Aphelion» (2015), και συνεχείς περιοδείες σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη, με την φετινή (Mάρτιος και Απρίλιος) να αριθμεί 20 συναυλίες σε 10 χώρες, αφού αμέσως πριν είχε προηγηθεί περιοδεία σε πολλές ελληνικές πόλεις. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με τους Black Rebel Motorcycle Club, Japandroids, Wooden Shiips, ενώ το καλοκαίρι συμμετείχαν στην Τρίτη ημέρα του Release Athens 2016 (μαζί με PJ Hravey, The Brian Jonestown Massacre, Slowdive, Closer). To συγκρότημα αποτελείται από τον Γιώργο Νίκα (φωνή, τύμπανα) και τον Στάμο Μπάμπαρη (κιθάρες, φωνή).

Fuzz κιθαριστικά riffs που σου κολλάνε στο μυαλό, ωμή ενέργεια και μερικά από τα πιο εθιστικά κομμάτια που έχουν παραχθεί από τη νεώτερη γενιά της εγχώριας σκηνής είναι τα βασικά συστατικά των Noise Figures. Ακούστε τα

«Holy One», «Rollin», «We Look Better In The Sun», «Bitter Taste», «Turn Off The Lights», μεταξύ άλλων, και θα πάρετε μία ιδέα.

THE THIRD SOUND (Ισλανδία / Γερμανία)

Οι Third Sound δημιουργήθηκαν το 2010 στην Ρώμη, από τον Ισλανδό Hakon Aðalsteinsson – πρώην μέλος των περίφημων Singapore Sling, μίας μπάντας που θεωρείται από τα ηγετικά ονόματα του new psych ήχου. Αμέσως μετά, το συγκρότημα μετακόμισε στο Βερολίνο, το οποίο έκτοτε παραμένει ορμητήριό τους.

Από την πρώτη στιγμή, είχαν την υποστήριξη του μεγάλου Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre), ο οποίος κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο album τους στην εταιρεία του, A Recordings, και τους κάλεσε ως support act στην επόμενη περιοδεία των BJM στην Ευρώπη. Στο δικό του studio ηχογραφήθηκε και το επόμενο album της μπάντας, «The Third Sound of Destruction and Creation», το οποίο κυκλοφόρησε το 2013 από τη Fuzz Club. Αυτό το διάστημα, μέλη των Third Sound συμμετέχουν στο σχήμα που συνοδεύει τον Anton Newcombe και την Tess Parks, γεγονός που οδήγησε στην παρουσία της τελευταίας στο single «You Are Not There» που περιέχεται στο τρίτο album της μπάντας, «Gospels of Degeneration» (Fuzz Club / 2016). Επίσης, συμμετείχαν στη σειρά Fuzz Club Split Singles, παρέα με τους Underground Youth στο Split Single no. 2.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα solo project του Aðalsteinsson, δείχνει πλέον να ισχυροποιείται μέσα από μία μπάντα που γίνεται όλο και πιο δεμένη όσο περνάει ο καιρός. Με βασική επιρροή την πόλη του Βερολίνου, που αποτελεί τον βασικό χαρακτήρα στην ιστορία που τους ενώνει, οι Third Sound μοιάζουν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν το βήμα που θα τους φέρει σε ένα νέο επίπεδο της ακμάζουσας σκηνής που εκπροσωπούν.

Ο ήχος τους έχει χαρακτηριστεί ως «μία κίνηση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, το όνειρο και την πραγματικότητα, την pop και τον πειραματισμό», με τα τραγούδια τους να κυμαίνονται από τα υπνωτικά ηχοτόπια μέχρι τα πιο πειραγμένα fuzzed-out ξεσπάσματα. Πρόσφατα, το Clash Music τους αποκάλεσε ως «έναν από τους βασικούς μοχλούς της σύγχρονης underground ψυχεδελικής σκηνής».

Πέρα από τις ετικέτες του Μουσικού Τύπου, απλά σας προτρέπουμε να ακούσετε μερικά κομμάτια / αληθινά διαμάντια από τη μέχρι τώρα δισκογραφία τους («For A While», «Re-Elevation», «Sister», «You Are Not Here»)

THE LIMIÑANAS (Γαλλία)

Οι Limiñanas, η μπάντα από το Perpignan της Γαλλίας που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το psychedelic / garage rock με τη vintage pop, μας πρωτοεπισκέφτηκαν την περσινή χρονιά, δίνοντας ένα από τα καλύτερα live που είδαμε στο Fuzz, τον Μάιο του 2015.

Σχηματίστηκαν το 2009 και αποτελούν το πνευματικό παιδί του Lio (κιθάρα / μπάσο / keyboards / φωνητικά) και της Marie Limiñana (drums / φωνητικά). Ξεκίνησαν ηχογραφώντας στο σπίτι τους, αντλώντας έμπνευση από δίσκους του John Barry και του Ennio Morricone, παρακολουθώντας Noir films, διαβάζοντας βιβλία για την αρχιτεκτονική της Βικτωριανής Εποχής και απολαμβάνοντας τον ήλιο της Νότιας Γαλλίας.

Από το πρώτο τους single (στη Hozac Recs του Σικάγο) έδωσαν ένα σαφές στίγμα, συνδυάζοντας fuzzy ψυχεδελικούς ήχους με την κλασική, ultra hip, French Pop των 60’s. Με vintage παραγωγή και φωνητικά που μοιράζονται ανάμεσα στο τραγούδι και την απαγγελία, φέρνοντας στο νου τον Serge Gainsbourg, οι Limiñanas κατόρθωσαν να συλλάβουν τέλεια το κλίμα εκείνης της εποχής, ενώ την ίδια στιγμή ακούγονται σύγχρονοι, προσφέροντας ένα νέο φωτεινό χρώμα στη psych-rock σκηνή του σήμερα.

Ξεκινώντας από τον Απρίλιο του ’10, με την κυκλοφορία του 2ου single τους «Je-ne-suis-pas-tres-drogue», συνεργάζονται και με την Trouble In Mind από το Σικάγο των ΗΠΑ. Έκτοτε, έχουν στο ενεργητικό τους τέσσερα albums («The Limiñanas» 2010, «Crystal Anis» 2012, «Costa Blanca» 2013, «Malamore» 2016), ενώ τον Φεβρουάριο του 2015 κυκλοφόρησαν ένα album σε συνεργασία με τον Γάλλο τραγουδοποιό Pascal Comelade, με τίτλο « Traité De Guitarres Triolectiques (À L’usage Des Portugaises Ensablées)». Στο πιο πρόσφατο album τους, «Malamore», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2016 από την Because Music (με τη συμμετοχή του Peter Hook των Joy Division / New Order), οι Limiñanas συνεχίζουν στους ίδιους αισθητικούς δρόμους. Στο εξώφυλλο, ο Lionel και η Marie φωτογραφίζονται ντυμένοι στα μαύρα, στο περιθώριο ενός φεστιβάλ που γίνεται σε μία παραλία κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Perpignan, λίγη ώρα μετά από την ολοκλήρωση ενός DJ Set στο οποίο έπαιξαν «μόνο 45αρια singles – sixties punk, Italian pop, movie soundtracks, seventies rock tracks», απ’ ότι θυμούνται.

Όλα αυτά, όπως και το περιεχόμενο του «Malamore» στο σύνολό του, είναι απόλυτα χαρακτηριστικά του τι είναι οι Limiñanas και από που αντλούν την έμπνευση για να γράψουν μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Στη μουσική τους, ο Serge Gainsourg συναντά τη Yé-Yé και μετά τον Phil Spector, τα Nuggets, τους Stooges και τους Suicide, τον Ιταλικό και Γαλλικό κινηματογράφο των 60’s της Commedia All’ Italiana και της Nouveau Vague – και τελικά, όλα μαζί, συνθέτουν αυτόν τον οικείο όσο και μοναδικό ήχο τους.

Λίγα λόγια για το Europavox:

Φεστιβάλ Europavox / επικεφαλής του σχεδίου (Clermont-Ferrand / Γαλλία), Estragon (Μπολόνια / Ιταλία), Le Botanique (Βρυξέλλες / Βέλγιο), Loftas Fest (Βίλνιους / Λιθουανία), WUK (Βιέννη / Αυστρία), INmusic Φεστιβάλ (Zagreb / Κροατία) και Fuzz Productions (Αθήνα / Ελλάδα)

Πρόκειται για ένα project το οποίο επιλέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Δημιουργικής Ευρώπης – Πολιτισμός, με βασικούς σκοπούς:

– Τη διατήρηση της ευρωπαϊκής μουσικής ποικιλομορφίας

– Την προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας

– Τη συνένωση και την συνεργασία, σε ένα χρονικό πλαίσιο 4 ετών, 7 Ευρωπαίων εταίρων από ισάριθμες διαφορετικές χώρες

Συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις:

– Η δημιουργία του πρώτου online μέσου (website) αφιερωμένου στην ευρωπαϊκή μουσική

– Η παραγωγή 7 Europavox φεστιβάλ σε κάθε μία από τις χώρες / εταίρους

– Η δημιουργία ενός προγράμματος που θα προετοιμάζει τους καλλιτέχνες να εξάγουν τη μουσική τους

– Ένας πειραματικός χώρος για νεοφυείς ιδέες (startups) δημιουργικών βιομηχανιών

Εμφάνιση : Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

Ώρα έναρξης: Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.

Fuzz live Club

Διεύθυνση: Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1

Περιοχή: Ταύρος

Τηλέφωνο: 210-3450817 / email: info@fuzzclub.gr

Ε.Σ.

