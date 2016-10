Το πιο δύσκολο ματς του Λίνεκερ είναι με τον ρατσισμό (των Αγγλων)

23/10/2016 - 08:05

Τι διάολο συμβαίνει στην Αγγλία; Ο,τι συμβαίνει και σε όλον τον κόσμο, ό,τι συμβαίνει και εδώ στη χώρα μας. Ο Γκάρι Λίνεκερ, ένας θρύλος του αγγλικού -και του παγκόσμιου- ποδοσφαίρου «τόλμησε» να υπερασπιστεί τους πρόσφυγες και να καταδικάσει τη ρατσιστική συμπεριφορά των συμπατριωτών του. Η απάντηση ήταν η κλασική που τόσες φορές έχουμε ακούσει και στη χώρα μας -«να τους πάρεις σπίτι σου»-, αλλά και η πιο δραστική: η σκανδαλοθηρική και ευρείας κυκλοφορίας Sun απαίτησε την απόλυση του Λίνεκερ από το BBC, όπου εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται, με χαρακτηριστική επιτυχία, ως τηλεσχολιαστής!

Ολα ξεκίνησαν από ένα tweet του στις αρχές της εβδομάδας. Ηταν ένα σχόλιο για κάποια δημοσιεύματα και δηλώσεις Βρετανών που αμφισβητούσαν αν πράγματι τα προσφυγόπουλα που γίνονται δεκτά στη χώρα είναι όντως μικρά παιδιά. «Η συμπεριφορά ορισμένων απέναντι σε αυτούς τους νεαρούς πρόσφυγες είναι απίστευτα ρατσιστική και άκαρδη. Τι συνέβη στην πατρίδα μας;» έγραψε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής που άφησε εποχή στα γήπεδα όχι μόνο για την έφεσή του στο σκοράρισμα αλλά και για το ήθος του – δεν αποβλήθηκε ποτέ.

The treatment by some towards these young refugees is hideously racist and utterly heartless. What's happening to our country? — Gary Lineker (@GaryLineker) October 18, 2016

Αμέσως ο Λίνεκερ έγινε δέκτης απίστευτων επιθέσεων στο Διαδίκτυο. Κάποιοι είπαν ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτό το σχόλιο και ως παρουσιαστής του κρατικού BBC έπρεπε να μείνει ουδέτερος. Αλλά αυτά ήταν τα μετριοπαθή σχόλια. Τα περισσότερα ήταν υβριστικά. Για τον ανώνυμο οχετό του Διαδικτύου ο 55χρονος παρουσιαστής έγινε ένας φίλος των «αγριανθρώπων» στη «ζούγκλα του Καλαί», ένας προδότης της καθαρότητας των Βρετανών.

Ο ίδιος επανήλθε εκ νέου την Τετάρτη: «Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που κάνει κάποιους να νιώθουν ανώτεροι των άλλων, επειδή στάθηκαν τυχεροί στο πού γεννήθηκαν».

Wonder what makes some people feel, by sheer good fortune of place of birth, superior to others. I need a lie down. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 19, 2016

Και υπενθύμισε στους υβριστές του ότι στο twitter θα λέει ό,τι θέλει και ότι ανεξαρτήτως ηλικίας οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι, «όπως εσείς».

I'll say what I want on my twitter feed, thanks. However old they are they're bloody human beings, like you….well sort of. https://t.co/j3bq24k7Ox — Gary Lineker (@GaryLineker) October 19, 2016

Αυτό ήταν. Για τον λαϊκό Τύπο, τις εφημερίδες που μεταξύ άλλων στήριξαν το Brexit, ο Λίνεκερ έγινε ο τέλειος στόχος. Αλλωστε ποτέ δεν του συγχώρεσαν που τάχθηκε υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον Νάιτζελ Φάρατζ του Ukip «βλάκα» για να δηλώσει, μετά το δημοψήφισμα, ντροπιασμένος από το αποτέλεσμα. «Απογοητεύσαμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές», είχε γράψει πάλι στο twitter, την επομένη του Brexit.

Η Daily Star κατηγόρησε τον Λίνεκερ ότι χαρακτηρίζει συλλήβδην τους Βρετανούς ρατσιστές.

Και την Παρασκευή η Sun απαίτησε με πρωτοσέλιδό της την αποπομπή του Λίνεκερ από το BBC, επειδή «λέει ψέματα» για τους πρόσφυγες.

Ο Λίνεκερ διατήρησε το χιούμορ του και έγραψε στο twitter ότι έφαγε «ξύλο» αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα. «Σκεφτείτε να ήμουν πρόσφυγας που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τόπο του».

Getting a bit of a spanking today, but things could be worse: Imagine, just for a second, being a refugee having to flee from your home. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 21, 2016

Το BBC έσπευσε να σημειώσει ότι δεν έχει πρόβλημα με τις δηλώσεις του Λίνεκερ, καθώς είναι εξωτερικός συνεργάτης, αν και εξαιρετικά καλοπληρωμένος συνεργάτης – o Guardian εκτίμησε ότι η τηλεοπτική καριέρα του 55χρονου πρώην άσου της Τότεναμ και της Μπαρτσελόνα του αποφέρει δύο εκατ. στερλίνες ετησίως.

Και εκεί που τα πράγματα έμοιασαν να καταλαγιάζουν έσπευσε ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο ηγέτης των Εργατικών, να εξυμνήσει τη στάση του Λίνεκερ.

I admire @GaryLineker and @lilyallen for showing Britain at its best: compassionate, welcoming, and standing up to fear and division — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) October 21, 2016

Οπως σημειώνει ο Guardian, η περίπτωση του Λίνεκερ δείχνει ένα έθνος διχασμένο. Για κάθε υποστηρικτή του Λίνεκερ υπάρχει τουλάχιστον ένας που θα αντεπιτεθεί κατηγορώντας τον τηλεπαρουσιαστή ότι μιλάει εκ του ασφαλούς από την έπαυλή του και δεν έρχεται σε επαφή με τους πρόσφυγες. Σας θυμίζουν όλα αυτά κάτι;

Πηγή: protagon

