Το Ισραήλ δεν θα επιστρέφει σορούς Παλαιστίνιων μαχητών στις οικογένειές τους

02/01/2017 - 05:51

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιστρέφονται στις οικογένειες οι σοροί των μελών της Χαμάς, που σκοτώνονται σε επιθέσεις. Αντ’ αυτού, θα προχωρά σε αποτέφρωση.

Η απόφαση ελήφθη μετά την κυκλοφορία βίντεο από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, στο οποίο διακωμωδείται ισραηλινός στρατιώτης που φέρεται να σκοτώθηκε το 2014.

Στο βίντεο -με τη διαδικασία του μοντάζ- παρουσιάζονται τα γενέθλια του 21χρονου Όρον Σάουλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2014, αλλά ουδέποτε επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ εκτιμούν ότι ο Σάουλ και ένας ακόμα στρατιώτης, σκοτώθηκαν στην επίθεση και ότι η Χαμάς κρατά τις σορούς τους ως ενδεχόμενο μέσο διαπραγμάτευσης.

Πηγή: Tovima

