Το… επενδυτικό τρολάρισμα στον Δημήτρη Μάρδα

29/09/2016 - 02:16

Είναι δυνατόν υφυπουργός –και δη των Εξωτερικών- της κυβέρνησης να μην αντιλαμβάνεται ότι κάποιος σχολιάζει στο προφίλ του στο facebook προκειμένου να τρολάρει και να του απαντά στα σοβαρά; Είναι, κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα άγριο ξέσπασμα δακρύων από τα γέλια στους χρήστες του facebook.

Ο Δημήτρης Μάρδας, περί ου ο λόγος, συνηθίζει να ανεβάζει στο προφίλ του στο facebook φωτογραφίες από τις επιχειρηματικές αποστολές που οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών και να επαίρεται για τη συχνότητά τους. Ποτέ, βεβαίως, δεν ανακοίνωσε τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να γνωρίζει και ο Eλληνας πολίτης κατά πόσο πιάνουν τόπο τα σούρτα φέρτα του Υφυπουργού ανά την υφήλιο ή αν τσάμπα κουράζεται από τα συνεχή jet lag. Επίσης, ως εραστής του ωραίου και του απλού, αρέσκεται στις φωτογραφίες πάνω από τα σύννεφα και των φτερών των αεροπλάνων, αλλά και στην επίδειξη οικογενειακών χαλαρών στιγμών όταν και όποτε οι αλλεπάλληλες περιπλανήσεις του (για τις ανάγκες της δουλειάς, πάντα) το επιτρέπουν.

Το πρωί της Τρίτης, ο κ. Μάρδας ανέβασε στο facebook φωτογραφίες από το πανεπιστήμιο Kaskguu της Αστάνα του Καζακστάν όπου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και οικονομική διπλωματία». Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, στο Καζακστάν πέτυχε «για αρχή δύο εμπορικές συμφωνίες με θέμα τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ιατρικές υπηρεσίες αποκατάστασης .(βλ. φωτός)». Προφανώς «οράσεως» εννοεί και όχι «φωτός», αλλά μικρό το κακό. Ο Κυριάκος Αθανασιάδης, συγγραφέας, παραγωγός του Amagi Radio και γενικά γνωστός στη Θεσσαλονίκη, θέλησε να τον τρολάρει και του άφησε το παρακάτω σχόλιο: «Hello, I am Mr. Mohsen Abdullah from Syria. I am looking for a possible tie up with a business or individual in your country so that I can do some investments and to enable me qualify for an investor visa to your country. Please email me back so that we can discuss further. Best Regards, Mr. Mohsen Abdullah». Φυσικά, αυτό αναφερόταν στις παλαιότερες δηλώσεις του κ. Μάρδα περί προσέλκυσης Σύρων επενδυτών ανάμεσα στις στρατιές των προσφύγων που έφταναν στα νησιά μας.

Ο Υφυπουργός προφανώς πίστεψε ότι πρόκειται για ενδιαφερόμενο επενδυτή και του απάντησε –σε κοινή θέα: «έχουν σταλεί στο messager τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για το συγκεκριμένο θέμα». Ο πληθυντικός δεν ξένισε κανέναν, καθώς τον συνηθίζει ο Υφυπουργός όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν αντελήφθη ότι πρόκειται περί τρολαρίσματος κι απάντησε, στα σοβαρά και στα ελληνικά, τρέλανε κόσμο. Ρωτήσαμε τον Κυριάκο Αθανασιάδη αν όντως έλαβε μήνυμα από τον υπουργό. Ναι, έλαβε, με στοιχεία επικοινωνίας. Ο Αθανασιάδης έχει εκδόσει έναν οδηγό συγγραφής με «50 κανόνες για το πώς γράφουμε ένα μυθιστόρημα» Στη έκδοση θα προσθέσει και το «Μιλήστε στο facebook με έναν υπουργό.» (Το συγγραφικό προφίλ του Αθανασιάδη)

Ο Αντύπας Καρίπογλου έκανε screenshot το σύντομο διάλογο και τον ανέβασε στο δικό του προφίλ με το σχόλιο «Δεν συμβαίνουν αυτά. Του έστειλε inbox το μέηλ του υπουργείου για να επικοινωνήσει. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει». Κι ενώ οι φίλοι του σχολίαζαν κλαίγοντας από τα γέλια, συνέβη το απρόοπτο: εμφανίστηκε ο Δημήτρης Μάρδας να υπερασπιστεί τον εαυτό του! Η σύνταξη και ορθογραφία είναι του Υφυπουργού: «καταρχάς δεν εστάλη το μαιλ του υπουργείου. Με βιαστικά σχόλια δε μαζεύεις ψήφους ή πελάτες. Έχει σταλεί μαιλ γραφείου που ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Τι το παράξενο? Σωρεία ερωτημάτων δεχόμαστε γι αυτό το θέμα. Και συνεργαζόμαστε με σχετικές με τους Σύρους πρόσφυγες οργανώσεις. Έχεις κάποια άλλα πρόταση επικοινωνίας ή προτιμάς τη σιωπή και την αδιαφορία?»

Το τι επακολούθησε είναι δύσκολο να περιγραφεί. Ο κ. Καρίπογλου του συνέστησε να μη συνεχίσει να εκτίθεται, ενώ ταυτόχρονα στήθηκε ένα τρελό πάρτι τρολαρίσματος στον κ. Μάρδα. Ο Υφυπουργός, όμως, επέμεινε. «Μπέρδεψες τα όρια των ακραίων περιπτώσεων και δεν είναι η πρώτη φορά. Οι κινήσεις μας στο Υπεξ σε όλα τα σχετικά θέματα είναι το όρια του μέτρου και του αυτονόητου. Προσκρούει συχνά στην άγνοια και η έλλειψη πληροφόρησης των κριτών μας για το τι γίνεται παντού διεθνώς σε όμοιες περιπτώσεις».

Είναι δυνατόν Υφυπουργός Εξωτερικών να μην κατάλαβε την γκάφα του να απαντήσει σοβαρολογώντας σε ένα τρολάρισμα, ακόμη και μετά την επισήμανση του γεγονότος αυτού από δεκάδες ανθρώπους; Φαίνεται πως είναι. Ισως έτσι να εξηγείται, κιόλας, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Μάρδας αδυνατεί να αντιληφθεί «τα όρια», όπως θα έλεγες κι ο ίδιος, της επικοινωνίας του στα social media αλλά και γενικά… Ολοι θυμόμαστε τη δήλωσή του, πριν λίγο καιρό: «Τα capital controls δεν είναι πρόβλημα, μέχρι και οι τουρίστες τα ξέχασαν». Όταν, με αυτήν την αφορμή, κάποιος τον τρολάρισε ζητώντας του να φέρει πίσω τα χρήματα που είχε βγάλει στο εξωτερικό εφόσον τα capital controls δεν είναι πρόβλημα, ο κ. Μάρδας απάντησε: «βιάζεσαι για συμπεράσματα. Αν φοβόμουν τα όσα λες τα χρήματα αυτά τα πήγαιναν σε τράπεζα χώρας ασφαλούς με βαθμό ΑΑΑ και δε θα ήταν τέτοια μικρά ποσά που δείχνουν ότι κάτι καλούνται να εξυπηρετήσουν. Από την άλλη το πως θα διαχειριστώ κάποια σχέδια της οικογένειας μου και τα εμπόδια που αντιμετωπίζω είναι δική μου υπόθεση και κανενός άλλου που ενθουσιάζεται να παίζει το ρόλο του ανακριτή ή του ντεντέκτιβ».

Σαν έτοιμος από καιρό, πάντως, είναι ο Μάρδας για τρολάρισμα. Λες και το κάνει επίτηδες αναπτύσσοντας τα σχέδιά του περί «θερινού Νταβός», «project Σίρλει Μπάσει», «ανάπτυξης στον Ολυμπο φτιάχνοντας ξενώνες», «εύρεσης Σύρων επενδυτών ανάμεσα στους πρόσφυγες».

Λες να το κάνει επίτηδες;

Πηγή: protagon

