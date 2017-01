Τουρκία: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μακελάρη του Reina

02/01/2017 - 05:50

Στο Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα στρέφουν τις υποψίες τους οι τουρκικές αρχές για την επίθεση με 39 νεκρούς λίγο μετά την έλευση του 2017 σε κοσμοπολίτικο κλαμπ της Κωνσταντινούπολης που θυμίζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στο Ορλάντο.

Η τουρκική αστυνομία που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη, ωστόσο ο άνθρωπος που εικονιζόταν σε αυτές , είναι από το Καζακστάν και πήγε στην αστυνομία για να διαμαρτυρηθεί, καθώς όπως είπε στην Τουρκία βρίσκεται για εμπορικούς λόγους .

Εν τω μεταξύ, ένας Ρώσος υπήκοος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, επικαλούμενο πηγές στο υπουργείο Δικαιοσύνης.Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ρώσου υπηκόου. Όπως τονίζει το πρακτορείο Ανατολή , ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης, συγκαταλέγονται από ένας υπήκοος Κουβέιτ, Καναδά, Ισραήλ, Συρίας και Ρωσίας. Από τους 39 νεκρούς της επίθεσης έχουν ταυτοποιηθεί οι 38.

Όπως ανέφερε επίσης ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ένας Αμερικανός πολίτης βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες της επίθεσης. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στην εφημερίδα Sabah η κατάσταση υγείας τεσσάρων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Τουρκία ανακοίνωνε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διέθετε καμία εκ προτέρων πληροφορία για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση στο κλαμπ Reina, ενώ η εφημερίδα Hurriyet είχε δημοσιεύσει χθες δηλώσεις του Μεχμέτ Κοτσαρσλάν, ιδιοκτήτη του νυχτερινού κλαμπ, ο οποίος τόνιζε ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για την τρομοκρατική επίθεση.

Στις 22 Δεκεμβρίου, η Αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία είχε εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για τους Αμερικανούς πολίτες προειδοποιώντας τους για πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στην Τουρκία και σε χώρες της Ευρώπης κατά την διάρκεια των εορτών για την έλευση του Νέου Έτους.

«Σε αντίθεση με φήμες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε καμία πληροφορία για απειλές σε συγκεκριμένα κέντρα διασκέδασης, όπως το κλαμπ Reina και η Αμερικανική κυβέρνηση δεν προειδοποίησε Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν συγκεκριμένα κέντρα διασκέδασης ή γειτονιές», ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας.

