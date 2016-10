Τι λέει για τον Τραμπ η Σαμάνθα του «Sex and the City»

22/10/2016 - 09:04

Η τηλεοπτική Σαμάνθα της σειράς «Sex and the city», πέραν της λαγνείας που την έλουζε από την κορυφή μέχρι τα νύχια, έγινε γνωστή -και αγαπητή- και για το φλέγμα που κοσμούσε τις απαντήσεις της: ένα φονικό, λεκτικό κεντρί, έμπλεο φεμινισμού.

Τη ρώτησαν, λοιπόν, σε μια συνέντευξη, στο αυστραλιανό site Fairfax Media, «Τι άποψη θα είχε η Σαμάνθα για τον Ντόναλντ Τραμπ;».

«Λοιπόν, μάλλον θα τον έπιανε από τα… », δήλωσε, παραφράζοντας τη γνωστή, πια, φράση τού Τραμπ στο επίμαχο βίντεο με τον Μπίλι Μπους.

Η Κιμ Κατράλ ξεκαθάρισε πως η Σαμάνθα δεν θα έβγαινε ποτέ ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν νομίζω ότι η Σαμάνθα θα μπορούσε να τον ανεχθεί, ούτε για ένα δευτερόλεπτο». Και όταν ρωτήθηκε για τις εκφράσεις του Τραμπ, με ολόκληρα κομμάτια μισογυνισμού, που βγαίνoυν στη φόρα, απαξίωσε -όπως του άξιζε- τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο: «Η Σαμάνθα δεν θα είχε καθόλου χρόνο να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Ποιος έχει χρόνο για κάτι τέτοιο;». Ο Τραμπ, στα μάτια τής Σαμάνθα είναι «κάτι τέτοιο» – απόλυτα λογικό.

Αντίστοιχα, τι πιστεύει ο Τραμπ για τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κιμ Κατράλ; Θα περίμενε κάποιος ότι θα ήταν πολέμιος, αλλά όχι! Ο υποψήφιος των αμερικανικών εκλογών ήταν τρελός φαν και δεν έχανε πρεμιέρα τού «Sex and the City». Και όχι μόνο αυτό: είχε κάνει και ένα «πέρασμα» από τη σειρά!

O Τραμπ είχε εμφανιστεί, χωρίς να αναφέρεται στα credits, στον δεύτερο κύκλο τού «Sex and the City», το 1999, στο επεισόδιο με τίτλο «The Man, the Myth, the Viagra».

Και μιλώντας για τη Σαμάνθα, η ίδια είχε αναφερθεί, πάντα στη σειρά, στον Mr. Big ως: «Ο επόμενος Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από το γεγονός ότι είναι νεότερος και πολύ πιο όμορφος».

Η άποψη, όμως, της Κιμ Κατράλ, είναι διαφορετική, όπως διαβάσατε πιο πάνω. Το τι, πιθανώς, θα έλεγε ο Τραμπ για εκείνη και το τι θα ήθελε να της κάνει, το φανταζόμαστε.

Κι ας μας κατηγορήσει κάποιος ότι κάνουμε ρεπουμπλικανική δίκη προθέσεων…





Πηγή: protagon

