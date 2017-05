Τζανακόπουλος: Ανάπτυξη υψηλότερη του 2,1% με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

11/05/2017 - 14:25

Από τη χθεσινή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Επικρατείας.

Εισαγωγικά, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στηλίτευσε την «απαράδεκτη», όπως την χαρακτήρισε, δημοσιοποίηση της απόφασης στον Τύπο -«αν και δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους φαινόμενα παρουσιάζονται επιδρώντας αρνητικά στο ίδιο το κύρος της Δικαιοσύνης που οφείλει να προστατεύει πρώτα και κύρια η ίδια τον εαυτό της από την προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης των αποφάσεων της», συμπλήρωσε.

Ενώ κατηγόρησε ταυτόχρονα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη ότι προχώρησε σε μια «απαράδεκτη» ανακοίνωση, ακόμη ότι επιδεικνύει «χαιρεκακία» σε ένα θέμα που οι κυβερνήσεις του κόμματός του προκάλεσαν.

Επί της ουσίας της υποθέσεως, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης μετέφερε τη δέσμευσή της ότι: «Θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία νομοθετική ή άλλη για την καταβολή των δεδουλευμένων του συνόλου των συμβασιούχων». Επίσης, ότι «θα συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα με σεβασμό τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο Ενωσιακό Δίκαιο για την απαλλαγή χιλιάδων εργαζομένων από την ιδιότυπη ομηρεία που τους είχε επιβάλει το πελατειακό σύστημα που οικοδομήθηκε στη χώρα με ευθύνη των Κυβερνήσεων ΝΔ και ΠαΣοΚ».

Όμως, συμπλήρωσε, «το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα κληθεί σύντομα να πάρει σαφή και συγκεκριμένη θέση».

Για την πορεία της αξιολόγησης

«Μετά την επιτυχή κατάληξη της τεχνικής συμφωνίας για τη 2η αξιολόγηση, συνεχίζουμε με τα επόμενα βήματα για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας. Κατατίθεται άμεσα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Στη συνέχεια οι θεσμοί θα καταθέσουν την έκθεση συμμόρφωσης στο Eurogroup της 22/5 ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η 2η αξιολόγηση» πρόσθεσε.

Ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι «συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ώστε να αποφασισθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα ενεργοποιηθούν μετά τη λήξη του προγράμματος. Ευελπιστούμε ότι η δυναμική της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, θα οδηγήσει σε μια συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος….

«Η χώρα περνά σε μια περίοδο σταθερότητας. Τα σημάδια της σταδιακής ανάκαμψης κάνουν ήδη την εμφάνιση τους» είπε τονίζοντας την αποκλιμάκωση ανεργίας, την ενίσχυση θέσεων πλήρους έναντι μερικής απασχόλησης και το χαμηλό 7ετίας που καταγράφουν τα ελληνικά ομόλογα

«Οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για το χρέος, που θα οδηγήσει σε ένταξη στο QE της ΕΚΤ…. Θετικό σήμα αποτελεί και η συμμετοχή ξένων επενδυτών στην χθεσινή έκδοση εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου. Θετικό σήμα επίσης αποτελεί και το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο έχει πλέον καλύψει το σύνολο των απωλειών του από το καλοκαίρι του 2015» πρόσθεσε.

«Παρόλαυτά η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να στήσει επικοινωνιακά αφηγήματα, ούτε να προκαλεί το κοινό αίσθημα με success stories. Αντιθέτως, είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο για διέξοδο από τη λιτότητα και την επιτροπεία» είπε.

Για τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού

«Στόχος μας να αξιοποιήσουμε την ανάκτηση εμπιστοσύνης ώστε να βάλουμε τις βάσεις για ανάκτηση εργασίας και οικοδόμηση κοινωνικού κράτους. Ο ΠΘ ξεκίνησε σειρά επισκέψεων σε όλα τα Υπουργεία. Πρώτα στο Παιδείας & ακολουθούν τις επόμενες εβδομάδες τα Υγείας, Εργασίας & Εσωτερικών.

Οσον αφορά στο 3ετές σχέδιο για την Παιδεία υπογράμμισε την περαιτέρω ενίσχυση δημόσιου σχολείου, την αναβάθμιση Λυκείου,την ομαλοποίηση εξετάσεων για εισαγωγή στην 3βάθμια εκπαίδευση.

Ο κ. Τζανακόπουλος επισήμανε τους…

Βασικούς άξονες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Βασικούς άξονες για την Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων στον τομέα της Υγείας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης για την πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας:

Για το ταξίδι του Αλ. Τσίπρα στο Πεκίνο

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα από αύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι αυτή (η επίσκεψη) γίνεται προκειμένου ο πρωθυπουργός να συμμετάσχει στις εργασίες του One Belt One Road, αντικείμενο του οποίου είναι, όπως τόνισε, «οι νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται στο ‘δρόμο του Μεταξιού’ και μεταφράζεται σε ένα project της κινεζικής πλευράς για επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ την επόμενη 10ετία σε μια σειρά από χώρες».

«Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται αύριο στο Πεκίνο για τις εργασίες του One Belt One Road και τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται στο «δρόμο του Μεταξιού». Το One Belt One Road είναι ένα project της κινεζικής πλευράς για επενδύσεις ύψους 1 τρις ευρώ την επόμενη 10ετία σε μια σειρά από χώρες» σημείωσε.

«Στο Πεκίνο θα υπογραφεί ελληνοκινεζική συμφωνία για την ενέργεια, ψηφιακή πολιτική και νέες τεχνολογίες, υποδομές και χρηματοπιστωτικό τομέα».

«Κατά την παρουσία του στο Πεκίνο ο ΠΘ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ. Στο Πεκίνο ο ΠΘ θα έχει επίσης συνομιλίες τόσο με τη Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα Κριστίν Λαγκάρντ όσο & με τον ΓΓ του ΟΗΕ, κ. Αντόνιο Γκουτιέρες» είπε σχετικά με τις επαφές του Πρωθυπουργού στο Πεκίνο.

Ο κ. Τζανακόπουλος εκτίμησε ότι η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης θα βοηθήσει τη χώρα να πετύχει ανάπτυξη υψηλότερη του 2,1%, της εκτίμησης της Κομισιόν για φέτος.

«Επιτρέψτε μου και μία πρόβλεψη, ότι με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και με βάσει όσα έχουν γίνει στις διεθνείς αγορές χρήματος αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες, έχω την ισχυρή και εύλογη πεποίθηση ότι θα διαψεύσουμε προς τα επάνω αυτές τις προβλέψεις της Κομισιόν», είπε ο Τζανακόπουλος σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα επιτευχθεί επίσης υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα από τον μνημονιακό στόχο για 1,75% το 2017.

«Ακόμα και με στασιμότητα υπολογίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 θα φτάσει περίπου στο 2% πόσο μάλλον αν καταγραφεί ανάπτυξη 2%».

Αναφερόμενος στην ελάφρυνση του χρέους και την έξοδο της χώρας στις αγορές είπε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την χρονιά που η χώρα θα προχωρήσει σε δοκιμαστική έξοδο, αλλά αυτό θα γίνει το δυνατό συντομότερα και μετά την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ.

«Συγκεκριμένο χρόνο δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή, ωστόσο η βούληση της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία έτσι ώστε όσο το δυνατό συντομότερα, να γίνει αυτή η πρώτη δοκιμαστική έξοδος», είπε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν η χώρα θα πρέπει να βγει πρώτα στις αγορές και μετά να ενταχθεί στο QE είπε:

«Η ερμηνεία αυτή δεν ευσταθεί…δεν νομίζω ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεκριμένη βάση»

Για το ενδεχόμενο συνάντησης Τσίπρα-Τραμπ

Δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρξει τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλτ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ στις 25 Μαΐου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο αυτήν τη στιγμή, ωστόσο, δεν θα απέκλεια μία τέτοια συνάντηση», ανέφερε ο κ. Τζανακόπουλος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα υπάρξει σύντομα επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον νέο Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

