Τα 92 δευτερόλεπτα του Ομπάμα στην Ακρόπολη

21/11/2016 - 13:22

Λίγη ώρα πριν την εμβληματική ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο αμερικανός πρόεδρος ξεναγήθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης το πρωί της Τετάρτης. Εκεί, σε ένα σύντομο βίντεο 92 δευτερολέπτων με φόντο τον Παρθενώνα και την Αθήνα, που αναρτήθηκε στις σελίδες του Λευκού Οίκου στο Facebook και στο Τwitter, ύμνησε τη Δημοκρατία και αναφέρθηκε στα κενά της παγκοσμιοποίησης. Ηταν τελικά η ευκαιρία του Ομπάμα να κάνει αυτό που εξ αρχής ήθελε, να μιλήσει με φόντο τον Παρθενώνα. Το κατάφερε μέσω βίντεο στο «αποστειρωμένο» από κάθε άλλη παρουσία περιβάλλον του Ιερού Βράχου αντί μιας ομιλίας στην Πνύκα που ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας.

«Εδώ, στην Ακρόπολη, χώρο γέννησης της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών αξιών, αντιλαμβάνεσαι την αξία μιας κυβέρνησης του λαού από τον λαό», ανέφερε, τονίζοντας πως όταν κάποιος επισκέπτεται μνημεία όπως η Ακρόπολη, αντιλαμβάνεται καλύτερα όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη δυτική κουλτούρα συνολικά.

«Είμαστε μέρος της κοινότητας των εθνών που λύνει προβλήματα και κάνει το καλύτερο για την ανθρωπότητα», είπε, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνέχειας όσων συνέβησαν εδώ (Ακρόπολη), με τις ομιλίες του Περικλή και των ιδρυτών του κράτους.



Χαρακτηρίζει «πολύτιμη» την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας συμπηρώνοντας πως μία από τις χαρές της θέσης του είναι ότι γνωρίζει τον κόσμο και την ιστορία του. Οπως σημειώνει στο βίντεο, «είναι πολύ σημαντικό για τον πρόεδρο των ΗΠΑ να στέλνει ένα μήνυμα για την πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας».

Στο ίδιο βίντεο καταγράφονται και στιγμές από την επίσκεψή του στο Μουσείο της Ακρόπολης και καταλήγει πως «στο τελευταίο μου ταξίδι στο εξωτερικό ως πρόεδρος, είχα τελικά την ευκαιρία να επισκεφθώ την Ελλάδα και να γνωρίσω την πανέμορφη ιστορία της χώρας αυτής».

«Στεκόμενος εδώ, στην Ακρόπολη, αντιλαμβάνεσαι πώς οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως έθνους, αποφασίζουν το είδος των χωρών στις οποίες θα ζούμε, τα ιδεώδη που θα επιδιώκουμε και τις αξίες που θα μας ορίζουν», σχολιάζει.

