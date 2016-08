Τα καλλιστεία και το δικαίωμα στην έκτρωση

29/08/2016 - 07:24

Εδώ και περίπου έξι δεκαετίες, το Rose of Tralee είναι μια ιρλανδική γιορτή που θυμίζει καλλιστεία και συγκεντρώνει γυναίκες από όλον τον κόσμο στην κομητεία Κέρι. Μια γιορτή για τις γυναίκες, την ομορφιά και τον ιρλανδικό πολιτισμό, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιαίτερες κοινωνικές προεκτάσεις.

Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, καθώς την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των καλλιστείων, η συμμετέχουσα εκ μέρους της Αυστραλίας, Μπραϊάνα Πάρκινς, έκανε μια αξιομνημόνευτη δήλωση απευθυνόμενη προς τον παρουσιαστή. «Νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο εδώ, στην Ιρλανδία. Νομίζω πως είναι καιρός να αποκτήσουν οι γυναίκες λόγο σχετικά με το δικαίωμα στην αναπαραγωγή. Θα ήθελα πολύ να δω ένα σχετικό δημοψήφισμα να γίνεται σύντομα για την «όγδοη». Αυτό θα ήταν το όνειρό μου».

Η Πάρκινς αναφερόταν στην όγδοη τροποποίηση του συντάγματος της Ιρλανδίας, που ψηφίστηκε το 1983. Η χώρα έχει μια από τις πιο περιοριστικές νομοθεσίες παγκοσμίως σχετικά με τις εκτρώσεις. Ο σχετικός νόμος προστατεύει τη ζωή του εμβρύου στην ίδια βάση με την ζωή της γυναίκας. Η πρόσβαση στην έκτρωση για τις γυναίκες και τα κορίτσια επιτρέπεται μόνο αν κινδυνεύει η ζωή τους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι έγκλημα που επιφέρει ποινή κάθειρξης μέχρι και 14 χρόνια.

Η Πάρκινς, η οποία εργάζεται στο δίκτυο ABC στο Σίδνεϊ, δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία της, όπου φορούσε μπλούζα που έγραφε «ανάκληση της όγδοης».

I want to make clear I still love the Rose of Tralee. Being a Rose gave me confidence to do what I did.

