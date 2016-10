Στον νεοελληνιστή Ρόντρικ Μπίτον το Βραβείο Νίκου Θέμελη

13/10/2016 - 05:53

Στον βρετανό νεοελληνιστή Ρόντρικ Μπίτον, καθηγητή από το 1988 στην Έδρα Κοραή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας στο King’s College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και από το 2012 διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο, απονέμεται το εφετινό Βραβείο Νίκου Θέμελη του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης». Η τελετή απονομής θα γίνει στο Μουσείο Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16, Θησείο), την Πέμπτη13 Οκτωβρίου, στις 7.00 μ.μ. Για τον τιμώμενο θα μιλήσει ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.

O «Αναγνώστης» αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Νίκου Θέμελη στον νεοελληνιστή Ρόντρικ Μπίτον για τα δύο τελευταία του βιβλία «Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία» (Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2015) και Ο πόλεμος του Μπάιρον (Πατάκης, 2015), διότι «και τα δύο βιβλία πραγματεύονται ζητήματα εθνικής ταυτότητας. Το πρώτο για τη θέση της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης του νεότερου ελληνισμού. Tο δεύτερο για τη διαμάχη εκσυγχρονιστών και παλαιών αγωνιστών σχετικά με τον χαρακτήρα του νέου υπό διαμόρφωση ελληνικού κράτους. Και τα δύο βιβλία συνιστούν μεγάλη προσφορά στην ελληνική γραμματεία».

Ο Ρόντρικ Μπίτον έχει συγγράψει οκτώ βιβλία: Folk poetry of Modern Greece, 1980· Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, 1996 The Medieval Greek Romance, 1989· Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, 1996 An Introduction to Modern Greek Literature, 1994 και 1999· Γιώργος Σεφέρης: Περιμένοντας τον άγγελο, 2003 George Seferis: Waiting for the Angel. A Biography, 2003· τιμήθηκε με το βραβείο Runciman 2003· Ο Καζαντζάκης μοντερνιστής και μεταμοντέρνος, 2009· Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία: από το Βυζάντιο στη σύγχρονη Ελλάδα, 2015· και τελευταία Ο πόλεμος του Μπάιρον: ρομαντική εξέγερση, ελληνική Επανάσταση, 2015 Byron’s War: Romantic Rebellion, Greek Revolution, 2013· βραβείο Runciman 2014). Έχει επιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism and the Uses of the Past, 2009 (σε συνεργασία με τον David Ricks) και Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη: Επιλογή κριτικών κειμένων, 2011. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους για την ελληνική λογοτεχνία και τον ελληνικό πολιτισμό από τον 12ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ασχολείται επίσης με την πεζογραφία και τη λογοτεχνική μετάφραση· έχει γράψει το μυθιστόρημα Τα παιδιά της Αριάδνης, 1998 · έχει μεταφράσει το μυθιστόρημα της Μάρως Δούκα, Αρχαία σκουριά (Fool’s Gold, 1991), αποσπάσματα από τις Μέρες του Γιώργου Σεφέρη (A Levant Journal, 2007), και το 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αιώρα, σε δίγλωσση έκδοση, η μετάφραση επίλογης από την ποίηση του νομπελίστα (George Seferis, Novel and Other Poems, 2016). Το 2013 εκλέχτηκε μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Fellow of the British Academy.

