Στην Ν.Υόρκη για την συνέλευση του ΟΗΕ από αύριο ο Αλ.Τσίπρας

17/09/2016 - 08:08

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναχωρεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου για την Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στην 71η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο κ. Τσίπρας θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για την διαχείριση προσφυγικών μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας έχει οριστεί για τις 08.30, ενώ θα διαρκέσει έως τις 19.30. Η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται μεταξύ 12.00-13.00.

Ακολουθεί ομιλία του κ. Τσίπρα μεταξύ 15.00-16.30 κατά την διάρκεια της 4ης Στρογγυλής Τράπεζας της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη διαχείριση προσφυγικών-μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας: Global compact for responsibility-sharing for refugees; respect for international law.

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου μεταξύ 08.00 και 08.30 θα δοθεί Δεξίωση Υποδοχής από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής:

08:30-09:00: Εκδήλωση Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την 1η επέτειο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

09:00-11:00: Έναρξη της Γενικής Συζήτησης της 71ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

13:15-15:00: Παράθεση επίσημου γεύματος από Γ.Γ. του ΟΗΕ προς τιμήν των Επικεφαλής των Αντιπροσωπειών.

15:30-18:30: Σύνοδος των Ηγετών για το Προσφυγικό υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ομιλία του πρωθυπουργού.

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί μεταξύ 16.30-17.15 με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας θα συναντηθεί μεταξύ 11.00-12.00 με τον Αρχιεπίσκοπο Aμερικής Δημήτριο, με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Μπαν κι-μουν μεταξύ 18.30-18.40, ενώ στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στην ΓΣ του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει από την Ν. Υόρκη προς Βιέννη, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι όλες οι ώρες αναγράφονται σε τοπική ώρα Νέας Υόρκης (-7 ώρες από την ώρα Ελλάδας).

Let’s block ads! (Why?)

Σχετικά άρθρα

Unique Post