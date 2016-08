Σοκ στη Βολιβία, απεργοί μεταλλωρύχοι σκότωσαν υπουργό

26/08/2016 - 08:57

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Βολιβία έπειτα από την άνανδρη και δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ροδόλφο Ιλάνες.

Δράστες της δολοφονίας του ήταν εργάτες μεταλλείων που έχουν κατέβει εδώ και καιρό σε απεργία. Ο Ιλάνες μετέβη στην περιοχή Παντούρο, απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λα Πας, με σκοπό να διαπραγματευτεί με τους απεργούς, αλλά η συνάντηση δεν είχε αίσιο τέλος.

Ο βολιβιανός υπουργός, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian, απήχθη και στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Αυτή ήταν και η επίσημη αιτία του θανάτου, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Mining strike in #Bolivia

Deputy Interior Minister Rodolfo Illanes died while being kidnapped by miners @EFEnoticias pic.twitter.com/gAC5TGaMRe

— Iliana Mier-Lavin (@imlavin) August 25, 2016