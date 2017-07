Σάλος με την αμφιλεγόμενη δοκιμασία σε παιδιά για τη νέα ταινία της Τζολί

31/07/2017 - 07:12

Η Αντζελίνα Τζολί αρνείται κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκε σκληρά και απάνθρωπα σε παιδιά για τις ανάγκες της νέας της ταινίας, First They Killed My Father, που αφορά στις βιαιοπραγίες στις οποίες προχώρησε η δικτατορία των Ερυθρών Χμερ στην Καμπότζη.

Όπως είπε η ίδια η ηθοποιός, μιλώντας στο Vanity Fair, ήθελε για τη νέα της ταινία ένα παιδί που θα έχει αντιμετωπίσει πραγματικές δυσκολίες για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και έτσι πήγε σε ορφανοτροφεία, τσίρκο και φτωχογειτονιές.

Προκειμένου να βρουν την πρωταγωνίστρια της ταινίας, οι συντελεστές εμπνεύστηκαν ένα αμφιλεγόμενο παιχνίδι που ξεσήκωσε αντιδράσεις: Έβαλαν ένα χρηματικό ποσό μπροστά στα παιδιά από τα οποία και ζήτησαν να σκεφτούν έναν λόγο για τον οποίο χρειάζονταν αυτά τα χρήματα. Στη συνέχεια τα ενθάρρυναν να πάρουν τα χρήματα και να προσπαθήσουν φύγουν, με τη Τζολί να προσποιείται ότι αμέσως μετά τα κυνηγάει. Στο σημείο αυτό τα παιδιά έπρεπε να βρουν μια αιτία, επί της ουσίας να επινοήσουν ένα ψέμα για να δικαιολογήσουν την πράξη τους.

Το κορίτσι που πήρε τελικά το ρόλο, η Σρέι Μοχ, ήταν το μόνο το οποίο κοίταζε τα χρήματα για πάρα πολύ ώρα, δήλωσε η ηθοποιός περιγράφοντας πόσο συγκλονισμένη ένιωσε η μικρή μόλις της ζητήθηκαν τα χρήματα πίσω.

«Όταν αργότερα ρωτήθηκε τι θα τα έκανε, το κορίτσι είπε ότι πέθανε ο παππούς του και δεν είχαν αρκετά χρήματα για την κηδεία» τόνισε η Τζολί.

Η συνέντευξη προκάλεσε οργή με πολλούς να την κατηγορούν για απάνθρωπες πρακτικές.

Η ίδια πάντως αρνείται κατηγορηματικά ότι έκανε κάτι τέτοι. «Πραγματικά λυπάμαι που μια άσκηση αυτοσχεδιασμού για την ταινία, θεωρήθηκε σαν αληθινή πράξη. Το θέμα της ταινίας είναι να στρέψει την προσοχή στο πόσο τρομακτικά αντιμετωπίζουν τα παιδιά τον πόλεμο και να τα προστατέψουν. Λάβαμε κάθε μέτρο για την ασφάλεια και την άνεση των παιδιών από τις ακροάσεις μέχρι την παραγωγή» δήλωσε η Αντζελίνα Τζολί.



Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: Tovima

Σχετικά άρθρα

Unique Post