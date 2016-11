Ποιοι είναι οι νέοι υπουργοί της κυβέρνησης

05/11/2016 - 07:38

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι ο νέος υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Δ. Τζανακόπουλος, γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα.

Είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Τελείωσε μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία του Δικαίου στην ίδια σχολή και συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές πάνω στη Θεωρία του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικό τόμο του Ινστιτούτου Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», στο περιοδικό «Law and Critique», στο περιοδικό Θέσεις, στην εφημερίδα «Αυγή» και σε άλλες εφημερίδες.

Διετέλεσε γραμματέας της νεολαίας Συνασπισμού από το 2005 ως το 2010. Το 2012 βρέθηκε στη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και σήμερα ήταν γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού.

Η Έφη Αχτσιόγλου, είναι η νέα υπουργός Εργασίας. Η Έφη Αχτσιόγλου γεννήθηκε το 1985 και κατάγεται από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Είναι νομικός με διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ως διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του υπουργού Εργασίας ήταν υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς σε ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Έχει υπηρετήσει και ως μέλος των διοικήσεων του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ.

Έχει εργαστεί, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στον τομέα Αστικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας και Εργατικού Δικαίου του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2009 ως το 2013, καθώς και ως ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Έχει δώσει σειρά διαλέξεων επί των εργασιακών σχέσεων και έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικές και ευρωπαϊκές νομικές επιθεωρήσεις.

Ο Γιώργος Βασιλειάδης είναι υφυπουργός Αθλητισμού. Ο Γιώργος Βασιλειάδης γεννήθηκε το 1978.

Σπούδασε Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στις Επικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο Strathchyde της Γλασκώβης.

Από το 2004 διατηρεί δ ικό του γραφείο και ειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο. Είναι αναπληρωτής συντονιστής του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.

Ο Γιώργος Βασιλειάδης ανέλαβε τον κομβικό ρόλο του γενικού γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η θέση αυτή έχει απόλυτα νευραλγική σημασία στον πόλεμο εναντίον της διαφθοράς, καθώς συγκεντρώνει υπό την ευθύνη της τον υπηρεσιακό έλεγχο και τον συντονισμό σειράς ελεγκτικών σωμάτων.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, είναι υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι πρόεδρος του Levy Economics Institute και καθηγητής στο Bard College στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Columbia και κάτοχος MA και PhD στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο New School for Social Research, ΗΠΑ.

Έχει δημοσιεύσει τις μελέτες του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Economic Issues, European Journal of Political Economy, Review of Political Economy, Challenge. Έγραψε και επιμελήθηκε 13 βιβλία που έχουν εκδοθεί από τους εκδοτικούς οίκους Palgrave Macmillan, Edward Elgar, και McGraw-Hill.

Έχει παρουσιάσει τις εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά και τραπεζικά συνέδρια. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος επιτροπών του Κογκρέσου Αμερικής και διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών στην Σαγκάη, Κίνας.

Ο Αλέξης Χαρίτσης είναι αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Αλέξης Χαρίτσης γεννήθηκε το 1977. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, με ειδίκευση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ενέργειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015 και υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ στο υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομίας και Τουρισμού από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του απορροφήθηκαν πλήρως τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και εκτελέστηκε πλήρως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015.

Τέλος, υπό την εποπτεία του Αλέξη Χαρίτση η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος – μέλος, μεταξύ των 28 της ΕΕ, που ενεργοποίησε πλήρως τα προγράμματα της νέας περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ήδη υποβάλλει αιτήματα πληρωμής για την νέα προγραμματική περίοδο.

Ο Δημήτρης Λιάκος, είναι υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Ο Δημήτρης Λιάκος γεννημένος το 1973 σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο Hellenic Management Association.

Aπό το 2002 και για πέντε χρόνια να εργάζεται ως Fund Manager, Marketing Manager στην Τράπεζα Κύπρου.

Το 2007 ξεκινάει να εργάζεται ως Senior Fund Manager, Marketing Manager στην εταιρεία International Mutual Fund S.A..

Το 2010 και έως το 2014 στην εταιρεία Aeolian Investment Fund S.A., εργάζεται στην θέση του General Manager, Investment Manager.

Από το 2014 ξεκινάει να εργάζεται στο γραφείο του τέταρτου αντιπροέδρου της Βουλής ως Assistant Officer.

Από το Φεβρουάριο του 2015 και έως τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου συμμετέχει στην διαπραγματευτική ομάδα της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς.

Από τον Αύγουστο και ως τον Οκτώβριο του 2015 με τον ρόλο του Special Advisor for Banking and Capital Markets εργάζεται στο υπουργείο Οικονομικών.

Από τον Οκτώβριο του 2015 είναι προϊστάμενος του γραφείου Οικονομικής Πολιτικής του πρωθυπουργού και κατέχει συντονιστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με την Κομισιόν και το ΔΝΤ, εκ μέρους του γραφείου του πρωθυπουργού.

Πηγή: Tovima

