Ποδαρικό του 2017 με νέα φοροκαταιγίδα – Αυξήσεις σε καφέ, καύσιμα, καπνό, τηλεφωνία

02/01/2017 - 05:51

Αυξήσεις-φωτιά σε καύσιμα και τσιγάρα, μαζί με νέους φόρους στη σταθερή τηλεφωνία, τον καφέ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου – εκτός των νησιών του Β. Αιγαίου που εξαιρέθηκαν – έφερε το νέο έτος.

Τα μέτρα αυτά συνδυάζονται με αυτά που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τον περασμένο Ιούνιο και Οκτώβριο, τα οποία προβλέπουν τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%, την επιβολή τέλους 10% στους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης και την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα, εξανεμίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.

Αυξήσεις στα καύσιμα

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΦΚ στη βενζίνη αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. Ο ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο.

Αυξήσεις στα προϊόντα καπνού

Από την 1η Ιανουαρίου αυξήθηκαν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού. Ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο καπνό θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό.

Αυξήσεις στον καφέ

Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στον εισαγόμενο και εγχωρίως παραγόμενο καφέ. Ειδικότερα από την 1η-1-2017 επιβάλλεται ΕΦΚ στην εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ, με συντελεστές από 2 έως 3 ευρώ ανά κιλό στον καβουρντισμένο καφέ και με συντελεστή 4 ευρώ ανά κιλό στον στιγμιαίο καφέ και στα παρασκευάσματα από εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ.

Φόρος στα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα: Το ύψος του φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά ml υγρού.

Ειδικό τέλος στη σταθερή τηλεφωνία

Νέο φορολογικό τέλος 5% σε κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί των καθαρών (προ ΦΠΑ) τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαριασμού. Επί του νέου αυτού τέλους επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%.

Αυξήσεις ΦΠΑ στα νησιά

Αυξήσεις ΦΠΑ στα νησιά που έχουν απομείνει με την έκπτωση του 30%.

Από την 1 η Ιανουαρίου καταργήθηκε η έκπτωση 30% του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά, με εξαίρεση νησιά του Βορείου Αιγαίου για τα οποία παγώνει για ένα χρόνο η εφαρμογή του μέτρου.

Η μεγαλύτερη φορο-αφαίμαξη προβλέπεται σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, των ιδιοκτητών ακινήτων και των αυτοαπασχολουμένων με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι θα δουν τους φόρους επί των εισοδημάτων τους να αυξάνονται συνολικά κατά 1,45 δισ. ευρώ, λόγω των μειώσεων στα αφορολόγητα όρια και των αλλαγών στις κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Newsroom Αθήνα 9.84

