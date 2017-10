«Πετάει» για Αθήνα η WIZZ AIR

17/10/2017 - 01:19

Με οκτώ δρομολόγια από το 2018, ξεκινάει την παρουσία της στην Αθήνα η Wizz Air, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι επερχόμενες συνδέσεις από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Λιθουανία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Πολωνία δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες ταξιδιώτες να ανακαλύψουν, με τιμές που ξεκινούν από 9,99 ευρώ (για απλή διαδρομή), τους ομορφότερους προορισμούς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Αθήνα γίνεται ο 144ος προορισμός που συνδέεται με το διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο χαμηλού κόστους της WIZZ, το οποίο προσφέρει οικονομικά προσιτές πτήσεις σε 43 χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ανοίγοντας «φτερά» από την Αθήνα, το επιχειρησιακό έργο της Wizz Air αυξάνεται κατά 447% το 2018, με περισσότερες από 600.000 θέσεις σε 16 δρομολόγια σε 7 χώρες, διαθέσιμες από 6 ελληνικά αεροδρόμια, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τον εγχώριο τουρισμό και τον κλάδο των αερομεταφορών.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2017, η κίνηση της WIZZ προς και από την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 45%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, με συνολική μεταφορά 87.000 επιβατών. Επιπλέον, από την πρώτη πτήση στην Ελλάδα το 2004, περισσότεροι από 557.000 επιβάτες έχουν επωφεληθεί από τις χαμηλές τιμές της WIZZ και έχουν απολαύσει την εξαιρετική εμπειρία της πτήσης με την εταιρεία προς και από την Ελλάδα.

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, την Δευτέρα, ο κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Commercial Officer της Wizz Air, δήλωσε: «Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι η Αθήνα έχει υπάρξει ένας από τους προορισμούς με τη μεγαλύτερη ζήτηση για εμάς εδώ και χρόνια. Οι νέες πτήσεις και οι χαμηλές τιμές μας θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους Έλληνες ταξιδιώτες να επισκεφθούν μερικές από τις πιο όμορφες πόλεις σε περιοχές στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη, όπως επίσης θα τονώσουν ακόμα περισσότερο τον εισερχόμενο τουρισμό και τις επαγγελματικές συνδέσεις. Επιθυμούμε ιδιαίτερα να ξεκινήσουμε μια αποδοτική συνεργασία με το αεροδρόμιο της Αθήνας και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον. Το αφοσιωμένο πλήρωμά μας, ανυπομονεί να καλωσορίσει όλους τους επιβάτες στις πτήσεις του νέου στόλου μας με ένα μεγάλο WIZZ χαμόγελο!».

Με τις νέες πτήσεις από την Αθήνα, η Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι και η Σόφια θα εξυπηρετούνται καθημερινά. Οι νέες συνδέσεις με Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία), Κουτάισι (Γεωργία), Κισινάου (Δημοκρατία της Μολδαβίας) και Κατοβίτσε (Πολωνία), θα προσφέρουν στους Έλληνες επιβάτες και στους επισκέπτες της Ελλάδας δύο εβδομαδιαίες ανταποκρίσεις, ενώ το Βίλνιους (Λιθουανία) θα εξυπηρετείται τρεις φορές την εβδομάδα.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την έναρξη πτήσεων της Wizz Air προς/από την Αθήνα και με το ξεκίνημα των 8 νέων προορισμών από τη θερινή περίοδο 2018! Πρόκειται όντως για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με την επιβατική κίνηση και τις τουριστικές αφίξεις να συνεχίζουν τη θετική πορεία τους το 2017, καθώς και με θετικές τις προοπτικές για το 2018, θεωρούμε ότι πραγματικά αυτή είναι η ιδανική στιγμή για την εταιρεία να επενδύσει στην αγορά της Αθήνας. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο νέο αεροπορικό συνεργάτη μας και παραμένουμε απόλυτα αφοσιωμένοι στο να συνδράμουμε την εταιρεία με στόχο μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο αεροδρόμιό μας!» δήλωσε με τη σειρά της η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Οι επιβάτες της Wizz Air μπορούν εύκολα να κάνουν κράτηση στο wizzair.com ή μέσω του δωρεάν app για κινητά, το οποίο έχει σχεδιασθεί για χρήστες που αγαπούν την τεχνολογία, βρίσκονται συνέχεια σε κίνηση και ζητούν την πιο γρήγορη πρόσβαση. Επίσης, η WIZZ προσφέρει διαφορετικά προσαρμοσμένες τιμές στις ανάγκες κάθε επιβάτη, τα «WIZZ Go» και «WIZZ Plus», που εξασφαλίζουν εκπτωτικά τιμολογιακά πακέτα για επιπλέον υπηρεσίες και οφέλη για τους επιβάτες που θέλουν να απολαμβάνουν μεγάλη ευελιξία και τη μεγαλύτερη άνεση καθ’ όλο το ταξίδι, από τη στιγμή της online κράτησης έως την άφιξη στον προορισμό επιλογής.

Πρόσφατα εισήγαγε καινοτόμες υπηρεσίες, όπως το Fare Lock, το οποίο δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιβατών που θέλουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, και το Flexible Travel Partner, σχεδιασμένο για πελάτες που επιθυμούν να κάνουν κράτηση της πτήσης τους εξασφαλίζοντας τιμές χαμηλού κόστους αρκετά νωρίς, ενώ ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιοι θα είναι οι συνταξιδιώτες τους.

Η Wizz Air επιχειρεί με ένα στόλο από 86 Airbus A320 και Airbus A321 και προσφέρει περισσότερα από 550 δρομολόγια από 28 βάσεις, συνδέοντας 144 προορισμούς σε 43 χώρες. Η εταιρεία διακίνησε 23,8 εκατ. επιβάτες στο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2017. Πρόσφατα ανακηρύχθηκε «2016 Value Airline of the Year» από το Air Transport World, ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά στον αεροπορικό κλάδο, όπως επίσης και «2016 Low Cost Airline of the Year» από το Center for Aviation (CAPA), κορυφαίο ανεξάρτητο πάροχο ενημέρωσης και ανάλυσης της αεροπορικής αγοράς.

Πηγή: Tovima

