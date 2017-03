«Περίπατος κατά των Διακρίσεων». Η HuffPost Greece ήταν εκεί

22/03/2017 - 04:01

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά Ρατσισμού και των Φυλετικών Διακρίσεων, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, όπως κάθε χρόνο αποφάσισε και φέτος να αναδείξει τα αιτήματα όλων των ομάδων που γίνονται σήμερα αντικείμενο διακρίσεων στη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκε την Τρίτη το απόγευμα ο «Περίπατος κατά των Διακρίσεων»- από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Πρότυπο κέντρο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και ευπαθών ομάδων “Welcommon”(Καποδιστρίου 4). Εκεί πραγματοποιήθηκε μικρή εκδήλωση στη μνήμη του προέδρου της οργάνωσης Praksis, Τζανέτου Αντύπα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών βραβείο στην οργάνωση Praksis. Με πρωτοβουλία του Φόρουμ από φέτος θα πραγματοποιείται βράβευση μιας οργάνωσης ή ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα θέματα του αντιρατσισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- το βραβείο θα φέρει το όνομα “Αντιρατσισμός- Τζανέτος Αντύπας”.

Στον «Περίπατο κατά των Διακρίσεων» συμπορεύτηκαν προσωπικότητες από το χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων και πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το UNITED FOR INTERCULTURAL ACTION, ENAR (European Network Against Discrimination) και EGAM (European Grassroots Anti-racist Movement) συμμετείχαν επίσης, στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Φόρουμ.

Κοινωνία των πολιτών/ συμμετοχές:

1) Greek Forum of Migrants – Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

2) Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων

3) Praksis

4) Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα

5) Αντιγόνη

6) Κέντρο Ζωής- Centre For Life- Kentro Zois

7) ARSIS- Association for the Social Support of Youth

8) Γιατροί του Κόσμου

9) Θετική Φωνή (Positive Voice)

10) Greek Forum of Refugees

11) Ελλήνικο Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι

12) ALEF school

13) Melissa Network

14) 18 άνω

15) Cosmos of Culture Κοσμο-Πολιτισμός

16) Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

17) ΜΕΤΑδραση – METAdrasi

18) Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης Ρομά Νομισματοκοπείου

19) Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ)

20) Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

21) Welcommon

22) Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

23) Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

24) Άνεμος Ανανέωσης

25) Nigerian Women Organization

26) Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

27) Μακεδονική Μορφωτική και Πολιτιστική Κίνηση Έδεσσα

28) Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας

29) Συλλόγος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης

30) Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ)

31) Mercy Corps

32) ΟΛΚΕ | Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας

33) SCI Hellas

34) Αποδραση στη ΦΥΣΗ

35) Πολιτιστικό κέντρο «Ο Καύκασος»

36) Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών ANASA

37) Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας”

38) Γιατροί χωρίς σύνορα

39) Ένωση Αφρικανών Γυναικών

40) Generation 2.0

Πηγή: huffingtonpost

