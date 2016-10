17/10/2016 - 02:16

«Θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα των εκλογών»: Aποστάσεις από τους επικίνδυνους υπαινιγμούς Τραμπ περί «στημένων εκλογών» από το στρατόπεδο Κλίντον και τα μέσα ενημέρωσης παίρνει δημοσίως ο υποψήφιος αντιπρόεδρος Μαικ Πενς, ενώ ταυτόχρονα αντικρούει τον Τραμπ και στο «ζήτημα» Ρωσία λέγοντας πως υπάρχουν στοιχεία που εμπλέκουν τη Μόσχα στις κυβερνοεπιθέσεις που συνδέονται με τις αμερικανικές εκλογές.

Εν μέσω του χάος στο έχει βυθιστεί όχι μόνο η εκστρατεία Τραμπ, αλλά και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μετά το μπαράζ αποκαλύψεων και καταγγελιών εις βάρος του μεγιστάνα, ο τελευταίος επανήλθε ως «αντιστάθμισμα» στα περί στημένων, στην… καλύτερη περίπτωση, νοθευμένων στην χειρότερη, εκλογών καλλιεργώντας σταθερά συνωμοσιολογικό κλίμα.

Αφήνοντας να πλανάται στον αέρα το ενδεχόμενο μη αποδοχής ενδεχόμενης νίκης της Χίλαρι Κλίντον με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ο Τραμπ… ξανάστειλε, δε, την υποψήφια των Δημοκρατικών στη φυλακή -απειλή που είχε διατυπώσει στο πρώτο ντιμπέιτ των υποψηφίων ξεσηκώνοντας κατακραυγή.

Hillary Clinton should have been prosecuted and should be in jail. Instead she is running for president in what looks like a rigged election

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Οκτωβρίου 2016