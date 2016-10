Πέθανε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς

30/10/2016 - 21:43

Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς. Νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία του.

Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, ήταν έγγαμος και είχε δύο κόρες.

Κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακού Diploma στη Διοίκηση ναυτιλιακών εταιρειών, στις ναυτιλιακές ασφαλίσεις και στο ναυτιλιακό δίκαιο, καθώς και Master’s of Philosophy in Shipping Economics, από το University of Wales (Μεγ. Βρετανία), ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2010 και ήταν Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.

Υπήρξε Πρόεδρος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου, Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΑΕΓΑ Εθνική Ασφαλιστική, Πρόεδρος της Ένωσης Στελεχών Χρηματοδότησης Ναυτιλίας και Μέλος ΔΣ της Επιτροπής Ναυτικής Διαιτησίας. Επίσης, συμμετείχε ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών τραπεζών και εταιριών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, όπως και στο ΔΣ της ΕΧΑΕ και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Από το 2004 έως το 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, ενώ το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών. Στο δυναμικό της Εθνικής εντάχθηκε το 1997 ως Διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών.

