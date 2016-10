Ο Τραμπ κήρυξε πόλεμο στους Ρεπουμπλικανούς!

12/10/2016 - 15:54

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο υποψήφιος του κόμματος τα βάζει με το ίδιο το κόμμα! Πλήρως αυτονομημένος απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς κινείται πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος μετά τη σαφή δήλωση αποστασιοποίησης από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν εξαπέλυσε ανοιχτή επίθεση κατά των στελεχών του κόμματος που δεν τον στηρίζουν πια. Ολα αυτά τέσσερις εβδομάδες πριν από τις κάλπες της 8ης Νοεμβρίου και λίγους μόλις μήνες αφότου έλαβε επισήμως το χρίσμα σε ένα πανηγυρικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κλίβελαντ.

Με τη γνώριμη ρητορική του και μέσω twitter o Τραμπ διακήρυξε ότι οι «χειροπέδες του κόμματος» έχουν φύγει από πάνω του και ότι πλέον μπορεί να αγωνιστεί για την Αμερική «όπως θέλω εγώ»!

It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016

Από τα πυρά του Τραμπ δεν ξέφυγε κανένας μεγάλος στόχος μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο Πολ Ράιαν, Πρόεδρος της Βουλής, υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του Μιτ Ρόμνι το 2012 και ίσως ο πιο ισχυρός παράγοντας στο Κόμμα, είναι κατά τον Τράμπ «αδύναμος και αναποτελεσματικός» και δεν δίνει παρά «μηδενική υποστήριξη στην εκστρατεία μου», γράφει.

Our very weak and ineffective leader, Paul Ryan, had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016

Despite winning the second debate in a landslide (every poll), it is hard to do well when Paul Ryan and others give zero support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016

Αν και είχε ταχθεί –απρόθυμα μεν αλλά επισήμως– υπέρ του Τραμπ, ο Ράιαν που εκλέγεται στο Γουισκόνσιν, αποστασιοποιήθηκε πλήρως τη Δευτέρα μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού αποσπάσματος με τις χυδαίες αναφορές του Τραμπ κατά των γυναικών. Αυτό ακριβώς το απόσπασμα, που σόκαρε την ηγεσία του κόμματος, έγινε αφορμή για κύμα δηλώσεων καταδίκης από σημαίνοντα στελέχη των Ρεπουμπλικανών. Με τον ένα ή τον άλλο τόνο δήλωναν ότι δεν μπορούν να στηρίζουν έναν τέτοιο υποψήφιο ενώ κάποιοι έφτασαν στο σημείο να πουν ότι πρέπει έστω και την ύστατη στιγμή το κόμμα να βρει εναλλακτικό υποψήφιο.

Εξίσου επικριτικός είναι ο Τραμπ και για τον γερουσιαστή της Αριζόνας Τζον ΜακΚέιν, τον προεδρικό υποψήφιο του 2008. Ο «βρομόστομος» ΜακΚειν, όπως τον αποκαλεί, «με παρακαλούσε να τον στηρίξω στις προκριματικές του (το έκανα και κέρδισε) και μετά με παράτησε για σχόλια που γίνονται σε αποδυτήρια».

The very foul mouthed Sen. John McCain begged for my support during his primary (I gave, he won), then dropped me over locker room remarks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016

Και σε συνέντευξη στο Fox News ο Τραμπ είπε ότι με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά με τον Ράιαν, δεν θα ήθελε να είμαι ούτε σε μια αλεπότρυπα, για να προσθέσει ότι αν γίνει ο πρόεδρος «ο Ράιαν μπορεί να είναι σε διαφορετική θέση».

Αυτό γιατί όπως εξήγησε σε tweet οι «άπιστοι Ρεπουμπλικάνοι είναι πολύ πιο δύσκολοι από τη διεφθαρμένη Χίλαρι. Ερχονται κατά πάνω σου από παντού. Δεν ξέρουν να κερδίζουν. Θα τους το μάθω εγώ!»

Disloyal R's are far more difficult than Crooked Hillary. They come at you from all sides. They don’t know how to win – I will teach them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016

Οι επιθέσεις, παρά το ότι φαίνονται αναμενόμενες για το ύφος του Τραμπ, έχουν αρχίσει να ενοχλούν ακόμα και τους υποστηρικτές του γράφει η Washington Post. Ο Μπεν Κάρσον πρώην υποψήφιος και πλέον ανεπίσημος σύμβουλός του Τραμπ, αισθάνεται πλέον όλο και πιο άβολα. «Η υποστήριξη του δρ. Κάρσον είναι αταλάντευτη, αλλά οι τελευταίες 24 ώρες έκαναν αυτήν την υποστήριξη πολύ δύσκολο να διατηρηθεί», αναφέρει σε δήλωσή του σύμβουλος του Κάρσον.

Πηγή: protagon

