Ο Τραμπ «άσκησε» βέτο στον ΟΗΕ υπέρ του Ισραήλ πριν καν ορκιστεί

22/12/2016 - 18:05

Στην πιο ευθεία παρέμβασή του στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής πριν ορκιστεί στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε δημόσια τον Μπαράκ Ομπάμα να ακήσει βέτο σε καίριας σημασίας για το Ισραήλ ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που απαιτούσε να τερματιστεί η εποικηστική δραστηιρότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Αίγυπτος, εισηγήτρια του ψηφίσματος, απέσυρε το κείμενο λίγες μόλις ώρες πριν την ψηφοφορία και είναι αβέβαιο πότε ή εάν θα κατατεθεί εκ νέου προς ψήφιση στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ζήτησε από την αιγυπτιακή αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη να αναβάλει τη διαδικασία, που θα ανάγκαζε τον απερχόμενο αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να αποφασίσει εάν θα προστάτευε το Ισραήλ, ασκώντας βέτο, ή εάν διά της αποχής των ΗΠΑ θα ασκούσε πίεση στις ισραηλινές αρχές για να σταματήσουν την ανέγερση οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κατά διπλωματικές πηγές.

Σε μία ένδειξη πως φοβούνταν ότι ο Ομπάμα θα εγκατέλειπε την διπλωματική προστασία που προσφέρουν επί δεκαετίες οι ΗΠΑ στο Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσαν δημόσια τον Λευκό Οίκο να ασκήσει βέτο στο σχέδιο απόφασης.

Ο Σίσι πήρε την απόφαση να αναβάλει τη διαδικασία κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ, δήλωσαν δύο πηγές ενήμερες για το ζήτημα στα Ηνωμένα Έθνη και μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή διπλωματία.

Η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα η οποία συνήψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ.

Κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να εισηγηθεί ένα σχέδιο απόφασης. Η Αίγυπτος, μη-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου το τρέχον διάστημα, κατήρτισε το σχέδιο σε συνεργασία με τους Παλαιστινίους.

Ο Νετανιάχου ζήτησε αμερικανικό βέτο με ανάρτηση στο Twitter και ακολούθησε ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης με αναρτήσεις σε Twitter και Facebook. «Πρέπει να ασκηθεί βέτο στην απόφαση που εξετάζεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το Ισραήλ» έγραψε ο εκλεγμένος αμερικανός πρόεδρος.

The resolution being considered at the United Nations Security Council regarding Israel should be vetoed….cont: https://t.co/s8rXKKZNF1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Δεκεμβρίου 2016