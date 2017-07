Ο Τζέιμς Μπόλντουιν επιτέλους στο σινεμά

12/07/2017 - 03:36

Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αφροαμερικανούς συγγραφείς του 20ού αιώνα, όμως ο Τζέιμς Μπόλντουιν που γεννήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης στις 2 Αυγούστου του 1924 και πέθανε την 1η Δεκεμβρίου του 1987 στη Σαν Πολ Ντε Βανς των Γαλλικών Αλπεων έχει απασχολήσει ελάχιστα τον κινηματογράφο. Τον περασμένο Φεβρουάριο το ντοκιμαντέρ του Ραούλ Πεκ «I am not your negro» που στηρίζεται σε δοκιμιακά γραπτά του Μπόλντουιν απέσπασε την υποψηφιότητα για το Οσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, χωρίς όμως να κερδίσει. Εξάλλου, μεγάλο μέρος της φήμης του Μπόλντουιν οφείλεται στη δοκιμιακή δουλειά του. Ανάμεσα στις συλλογές δοκιμίων που είχε εκδώσει είναι τα «The fire next time» («Την επόμενη φορά η φωτιά», 1963), «Nothing Personal» («Τίποτε προσωπικό», 1964) και «Τhe devil finds work» («Ο διάβολος βρίσκει δουλειά», 1976).

Ενα από τα πρόσωπα της εφετινής τελετής των Οσκαρ όμως, ο (επίσης Αφροαμερικανός) σκηνοθέτης του «Moonlight» Μπάρι Τζένκινς ανέλαβε τη μεταφορά στον κινηματογράφο ενός από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα του Μπόλντουιν, του «If Beale Street Could Talk» που εκδόθηκε το 1974. Πρόκειται για την αγωνιώδη προσπάθεια μιας γυναίκας από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης να αποδείξει την αθωότητα του εραστή της ενώ κουβαλά μέσα της το πρώτο τους παιδί.

Η είδηση ανακοινώθηκε προσφάτως στο έγκυρο περιοδικό «Variety» που ειδικεύεται σε κινηματογραφικά θέματα και προς το παρόν δεν έχουν δοθεί άλλες πληροφορίες για την κινηματογραφική μεταφορά του, πέρα από το ότι η Γκλόρια Καρέφα-Σμαρτ, αδελφή του συγγραφέα, χαίρεται που το μυθιστόρημα του Μπόλντουιν βρίσκεται στα χέρια ενός σκηνοθέτη «που μας εντυπωσίασε με τη σειρά «Medicine for melancholy»». Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το εν λόγω μυθιστόρημα περνά στο σελιλόιντ καθώς το 1998 ο γάλλος σκηνοθέτης Ρομπέρ Γκεντιγκιάν βάσισε σε αυτό την ταινία του «À la place du coeur».

Το πρώτο μυθιστόρημα του Τζ. Μπόλντουιν εκδόθηκε το 1953. Με φόντο το Χάρλεμ όπου μεγάλωσε, ο συγγραφέας στο «Go Tell It on the Mountain» (εκδόσεις Μεταίχμιο) δίνει ζωή στα βιώματα ενός νεαρού ιεροκήρυκα (ο Μπόλντουιν ήταν γιος ιεροκήρυκα). Η άμεση επιτυχία του μυθιστορήματος τον βοήθησε στην έκδοση του δεύτερου βιβλίου του, «Το δωμάτιο του Τζοβάνι» («Giovanni’s Room», Μεταίχμιο 2005), το οποίο ερευνά το ζήτημα του ομοφυλοφιλικού έρωτα. Ο Μπόλντουιν έγραψε επίσης δύο θεατρικά έργα, τα «The Amen Corner» (1955) και «Blues for Mr Charlie» (1965).

Ο φυλετικός ρατσισμός και η ομοφυλοφιλία ήταν ζητήματα που απασχόλησαν τον Τζ. Μπόλντουιν, ο οποίος ήταν και ο ίδιος ομοφυλόφιλος. Στην εκπνοή της δεκαετίας του 1940 βρήκε καταφύγιο στην Ευρώπη έχοντας εγκαταλείψει την Αμερική λόγω οικογενειακών και προσωπικών δυσκολιών αλλά και του ρατσισμού που επικρατούσε εκεί. Ο Μπόλντουιν υπήρξε ενεργός ακτιβιστής υπέρ του Κινήματος των Πολιτικών Δικαιωμάτων των Μαύρων.

Ωστόσο το χρώμα του δέρματός του και οι σεξουαλικές προτιμήσεις του δεν εμπόδισαν τον Μπόλντουιν να κερδίσει βραβεία, υποτροφίες και επιχορηγήσεις: το 1986 παρασημοφορήθηκε από τη Λεγεώνα της Τιμής. Οταν το 1987 πέθανε στο σπίτι του στη Γαλλία από καρκίνο του στομάχου, οι «Τimes» της Νέας Υόρκης τον τίμησαν γράφοντας ότι «τα καλύτερα έργα του αντέχουν σε σύγκριση με οτιδήποτε εκδόθηκε την ίδια εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: Tovima

