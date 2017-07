Ο Σκαραμούτσι διαγράφει το παρελθόν και ζητά συγγνώμη από τον Τραμπ

23/07/2017 - 12:41

Ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος διορίστηκε την Παρασκευή διευθυντής της επικοινωνίας του Λευκού Οίκου διέγραψε το Σάββατο όλα τα μηνύματά του στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που επέκριναν την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ο Σκαραμούτσι ζήτησε συγγνώμη από το νέο του αφεντικό, στον οποίο είχε σύρει τα εξ αμάξης το 2015, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξυπηρετεί ίδιους σκοπούς. Ο Σκαραμούτσι απέδωσε τις τότε απόψεις του σε έλλειψη πολιτικής εμπειρίας.

Scaramucci on Trump, Aug 2015: “a hack… anti-American… bullies association… don’t like the way he talks about women” https://t.co/s8BW4RPloKpic.twitter.com/fvEtTiW2Eo

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) July 21, 2017