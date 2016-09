Ο Σηκουάνας ανήκει στους πεζούς!

29/09/2016 - 02:15

Με σκοπό να αντιμετωπίσει κυρίως το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, έχει στήσει τη φιλόδοξη δράση «Paris Plages». Μέρος του σχεδίου της, να απομακρύνει τα αυτοκίνητα από τον αυτοκινητόδρομο που διασχίζει τη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, την οδό Ζορζ Πομπιντού, χαρίζοντας τον χώρο σε πεζούς και ποδηλάτες.

Ετσι, τα 3,3 χιλιόμετρα θα μετατραπούν αυτομάτως σε χώρο αναψυχής για τουρίστες και κατοίκους. Οι αυτοκινητιστές ως επί το πλείστον διαφωνούν – υπολογίζεται άλλωστε πως 43.000 οχήματα περνούσαν από το σημείο ημερησίως, παρότι η περιοχή ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ενέκρινε τελικά την απαγόρευση των αυτοκινήτων, παρά τις διαφωνίες της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης και πολλών δημάρχων από τα προάστια της πρωτεύουσας. Η Ινταλγκό χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική», και πως αποτελεί «το τέλος ενός αστικού αυτοκινητοδρόμου και την ανακατάληψη του Σηκουάνα».

Η κίνηση απαγορεύτηκε από την είσοδο της Σήραγγας της Κεραμοποιίας, στο 1ο δημοτικό διαμέρισμα, ως και την έξοδο της Σήραγγας Ερρίκος Δ’, στο 4ο διαμέρισμα. Η οδός είχε κλείσει ήδη από τα τέλη Ιουλίου, ώστε να διαπιστωθεί ποιες θα ήταν οι συνέπειες του μέτρου και να αξιολογηθεί η συμφόρηση που θα προκαλέσει σε γειτονικούς δρόμους. Ηδη κάθε χρόνο στην αριστερή όχθη, τους καλοκαιρινούς μήνες, η κυκλοφορία αυτοκινήτων σταματά για μερικές εβδομάδες.

Η πρωτοβουλία για την πεζοδρόμηση της λωρίδας προωθείται εδώ και περίπου τρεις μήνες και η Ινταλγκό έχει δηλώσει πως έχει «την πλήρη έγκριση των Παριζιάνων» ενώ την θεωρεί «απολύτως χρήσιμη σε επίπεδο αστικού και πολιτιστικού σχεδιασμού». Βασικό κίνητρο είναι η μείωση της ρύπανσης στη γαλλική πρωτεύουσα, κάτι που κάνει την απαγόρευση «απολύτως αναγκαία και από υγειονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς» κατά τη Δήμαρχο.

Οι μετρήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έδειξαν πως η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Παρίσι προκαλεί, μέσω των παθήσεων, ως και 2.500 θανάτους κάθε χρόνο, αριθμός που αυξάνεται σε 6.500 στη μητροπολιτική ζώνη της πρωτεύουσας. Το 75% των εκπομπών διοξειδίου του αζώτου και 56% των αιωρούμενων σωματιδίων προέρχονται μόνο από την κίνηση των αυτοκινήτων.

Από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, με επικεφαλής της δημοτικής παράταξης των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικανών τη Ναταλί Κοσιουσκό-Μοριζέ, η Ινταλγκό δέχτηκε σφοδρή επίθεση, καθώς έκαναν λόγο για «σχέδιο που πέρασε δια της βίας, που είναι ελλιπές και με οφέλη αβέβαια για την ποιότητα του αέρα».

Historical decision in #Paris. The Paris Council decides to close the motorway on the Seine’s banks. #VoiesSurBerge pic.twitter.com/4PCBp6b55a

— LivingCity (@SmartCityZen) September 26, 2016