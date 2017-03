Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer, ήταν χθες (Πέμπτη 2/3/2017) κεντρικός ομιλητής στην τελετή έναρξης του 2ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (2-5/3/2017) που πραγματοποιείται στους Δελφούς, στην Ελλάδα.

Το 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που διεξάγεται κάθε χρόνο, είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός που συνεργάζεται στενά με την κοινωνία των πολιτών, με δημόσιους οργανισμούς, με επιχειρήσεις και ιδιώτες. Συνδέει κυβερνήσεις και επιχειρηματικούς ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο με κορυφαίες φωνές του ακαδημαϊκού χώρου, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει και να μελετήσει τις βασικές προκλήσεις και να προωθήσει βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το φετινό συνέδριο φέρει τον τίτλο “Outlook for Greece and the Region — Vision 2020-2030” (Προοπτικές για την Ελλάδα και την Ευρύτερη Περιοχή – Το Όραμα 2020-2030) και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

“Για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, ιδίως σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, στους οποίους συνεχίζουμε να υστερούμε, πιστεύω ότι ότι απαιτούνται επειγόντως μεταρρυθμίσεις” δήλωσε ο κ. Hoyer. “Είμαστε συνηθισμένοι στο να μιλάμε για την εσωτερική αγορά, καταλήγοντας να σκεφτόμαστε ότι είναι πραγματικά τέλεια και ολοκληρωμένη – όταν στην ουσία δεν είναι!… Στην πραγματικότητα, οι επενδυτές εξάγουν καθημερινά ποικιλομορφία αλλά και έλλειψη συνοχής της νομοθεσίας πέραν των συνόρων. Το 2017 ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελέσει το έτος κατά το οποίο οι ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να συμπράξουν για να επιταχύνουν το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων”.

Ο κ. Hoyer πρόσθεσε: “Πριν από 60 χρόνια, μια ομάδα πραγματικών οραματιστών ξεκίνησε την ένωση των ευρωπαϊκών κρατών, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαρκή ειρήνη και την ευημερία, καθώς και τον τερματισμό των συχνών και αιματηρών πολέμων, στους οποίους για αιώνες επιδόθηκαν γειτονικές χώρες μεταξύ τους. Από το 1957 συνέβησαν πολλά… Ωστόσο, καθώς ο χρόνος κυλάει, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θεώρησαν ως δεδομένα την Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές από τις αξίες που αντιπροσωπεύει και πολλά από τα επιτεύγματά της… Όταν οι πολίτες διακατέχονται από αμφιβολίες, το ευρωπαϊκό σχέδιο φαίνεται ότι απειλείται από την έλλειψη αυτοπεποίθησης και ο λαϊκισμός φαίνεται να αυξάνεται κάθε μέρα…”.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στη χώρα, ο κ. Hoyer δήλωσε: “Εδώ στην Ελλάδα, όπου εξακολουθούν να υφίσταντο σοβαρά ζητήματα, η ανάπτυξη επιστρέφει, ίσως όχι με τους ρυθμούς που οι περισσότεροι θα ήθελαν, αλλά η οικονομική κατάσταση φαίνεται να βαίνει εξελισσόμενη. Μόλις έναν χρόνο πριν είχα έρθει για να ανακοινώσω τη δημιουργία της Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα και, μέσω αυτής, την ενίσχυση της δέσμευσης του Ομίλου της ΕΤΕπ προς τη χώρα, έχοντας μία ομάδα αφοσιωμένων ανθρώπων, με αποστολή την υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων που να εξασφαλίζουν την επιστροφή στο μονοπάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά την εκπόνηση της προσέγγισής μας, ο στόχος μας ήταν να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο τέλος του πρώτου έτους της λειτουργίας της Ομάδας Επενδύσεων, η ΕΤΕπ υπέγραψε 16 νέες χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η θυγατρική μας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είχε συνάψει επιπλέον 8 συμφωνίες εγγυήσεων αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την μικροοικονομία. Και η σημασία του θα έγκειται στο εάν η ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υποστηρίξουν την Ελλάδα με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2011, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση της συνέχισης των επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένου της εκπαίδευσης, της ενέργειας, των αυτοκινητοδρόμων, των αποβλήτων και της υδροδότησης… Είναι αυτονόητο ότι το έργο μας δε θα σταματήσει εδώ. Συνεχίζουμε μιλώντας με υποστηρικτές σε όλη τη χώρα ώστε να εντοπίσουμε επενδυτικές ευκαιρίες. Οι νέες εργασίες στην Ελλάδα αυξάνονται σταθερά και είμαστε βέβαιοι για την περαιτέρω εξάπλωση της υποστήριξής μας σε ολόκληρη τη χώρα”.

“Πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα δάνεια, οι συμβουλές που παρέχουμε και οι πρωτοβουλίες που προωθούμε μπορούν να κάνουν τη διαφορά και είναι απαραίτητες για την ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τις δράσεις και τα έργα μας, αλλά και για να τους εξηγήσουμε τη μεγάλη μας υποστήριξη στις επιχειρήσεις και τη ζωή τους”.

Ο Πρόεδρος Hoyer πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, κατά την οποία συζήτησαν διμερή θέματα αλλά και την παρούσα πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη.