Ο Μητσοτάκης σε στρατηγική εδραίωσης της “εικόνας του νικητή”

02/01/2017 - 05:51

Στον πρόλογο του 2017, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτονόητα ευκρινής. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έναν χρόνο μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, βλέπει τις δημοσκοπήσεις να τον… λατρεύουν, καθώς έχει παγιώσει ένα σταθερό προβάδισμα, το οποίο μάλιστα διευρύνεται, σε σχέση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζει κανείς και το επίσης σταθερό και διευρυνόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, όπως καταγράφεται το συγκεκριμένο εύρημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί τους τελευταίους μήνες. Πλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στο να εδραιωθεί η “εικόνα του νικητή”, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η πολιτική πίεση προς τη σημερινή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να… παραμερίσει, μέσω πρόωρων εκλογών.

This article passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Recommended article: The Guardian’s Summary of Julian Assange’s Interview Went Viral and Was Completely False.

Σχετικά άρθρα