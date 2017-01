Οι οκτώ παγίδες για τη συνταξιοδότηση το 2017

02/01/2017 - 05:50

Με… ασφαλιστικό ναρκοπέδιο μοιάζει ο δρόμος προς την συνταξιοδότηση για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο ασφαλιστικό και οι αλλαγές που έφερε ο νέος χρόνος, οδηγούν πολλούς ασφαλισμένους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην έξοδο από την αγορά εργασίας και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.

Ωστόσο, όπως προειδοποιούν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση και στελέχη των ταμείων, η νομοθεσία εκτός από προβλέψεις και δικλείδες ασφαλείας περιλαμβάνει και παγίδες που μπορεί να στοιχίσουν στους ενδιαφερόμενους την αύξηση του χρόνου παραμονής στην εργασία, την μείωση της σύνταξης, την καθυστέρηση στην έκδοση της σύνταξης, ακόμη και την απώλεια ασφαλιστικών ετών…

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες παγίδες κατά την διαδικασία συνταξιοδότησης, είναι οι εξής:

1. Συνεχίζεται η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4336/2015. Μάλιστα, η δυσμενής μεταβολή επηρεάζει ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων . Πρόκειται για «παλαιούς» ασφαλισμένους, οι οποίοι είτε έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35ετία, είτε μητέρες με ανήλικο τέκνο (ισχύει και για τους άνδρες ασφαλισμένους στο Δημόσιο) και έχουν 25ετία.

Συνέπεια: Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης έως και πέντε έτη ακόμη και για όσους εντός του 2017 συμπληρώνουν το «κατοχυρωμένο» ή «θεμελιωμένο» συνταξιοδοτικό δικαίωμα με το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς.Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν μεταβάλλεται για όσους είχαν συμπληρώσει την 19η Αυγούστου του 2015 και τις δύο αθροιστικά προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

2. Αυξάνεται δραματικά το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης από 6,67% επί του μισθού για κάθε μήνα, στο 20% για τους δημοσίους υπαλλήλους.Η αύξηση ισχύει από τις 13 Μαΐου 2016 για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς – ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Συνέπεια: Οι ασφαλισμένοι, είτε θα αναγκαστούν να παραμείνουν στην εργασία είτε θα κληθούν να καταβάλλουν εξαιρετικά υψηλά ποσά προκειμένου να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης.

3. Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, για τους οποίους προβλέπεται συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (για τους προ του 1983 ασφαλισμένους) ή με 35ετία και σε ηλικία 58 ετών (μετά το 1983), βασίζονται λανθασμένα στη νομοθετική πρόβλεψη βάσει της οποίας αν υπολείπεται ένα 6μηνο τότε υπολογίζεται υπέρ του ασφαλισμένου, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν συνταξιοδότηση ακόμη και με 34,5 έτη ασφάλισης.

Όμως ο συνυπολογισμός του 6μηνου που δεν διανύθηκε ασφαλιστικά, αφορά ΜΟΝΟ στον υπολογισμό της σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και όχι στον χρόνο για συνταξιοδότηση.

Συνέπεια: Ακόμη και για μια μέρα λιγότερη των 35 ετών εργασίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με μείωση της σύνταξης έως και 30%.

4. Μητέρες ανηλίκων όταν λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη έχουν περιορισμό στο τελικό ποσό της τάξεως του 30%, περίπου.

Συνέπεια: Αν βιαστούν να συνταξιοδοτηθούν, κινδυνεύουν να χάσουν επιπλέον ποσό από 70 έως 135 ευρώ τον μήνα που θα λάμβαναν για κάθε χρόνο περαιτέρω παραμονής.

5. Για την λήψη μειωμένης σύνταξης από το ΙΚΑ ή από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει 100 μέρες ασφάλισης ετησίως την τελευταία 5ετια.

Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να καλύψει το κενό με αυτασφάλιση.

Συνέπεια: Αν δεν συμβεί αυτό, τότε η αίτηση απορρίπτεται και αντί για συνταξιοδότηση σε ηλικία 62 ετών, το όριο ηλικίας εκτινάσσεται στα 67, χωρίς υψηλότερη σύνταξη.

6. Σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, οι ενδιαφερόμενοι πολλές φορές δεν γνωρίζουν ότι τα παράλληλα χρόνια σε διαφορετικούς φορείς δεν προστίθενται. Αν θέλουν να αξιοποιήσουν ολόκληρο τον ασφαλιστικό χρόνο που έχουν διανύσει, πρέπει να προσανατολιστούν σε ξεχωριστή σύνταξη από κάθε φορέα -ακόμη και κατώτατη- εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Συνέπεια: Διαφορετικά, η μια από τις δύο ασφαλίσεις χάνεται!

7. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέμειναν στις προαιρετικές κατηγορίες ασφάλισης, οι οποίες πλέον καταργούνται. Παλαιότερα, με ασφάλιση στις προαιρετικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ η προσαύξηση στην τελική σύνταξη ήταν αρκετά μεγάλη. Μετά τις περικοπές των τελευταίων ετών όμως, η εν λόγω προσαύξηση έχει σχεδόν εκμηδενιστεί.

Συνέπεια: Η επιλογή της παραμονής σε αυτές τις κατηγορίες τα τελευταία χρόνια δεν είναι συμφέρουσα, καθώς το τελικό ποσό της σύνταξης θα είναι σαφώς αναντίστοιχο των εισφορών που έχει καταβάλει ο δικαιούχος.

8. Προετοιμασία της διαδικασίας συνταξιοδότησης. Με δεδομένα τα προβλήματα διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προετοιμάσει εγκαίρως την έξοδο του από την αγορά εργασίας, προχωρώντας -κατά περίπτωση- σε ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης,εξαγορά πλασματικών ετών, βεβαίωση επιδοτούμενων χρόνων ασφάλισης (ανεργία, ασθένεια), πιστοποιητικά χρόνου ασφάλισης, τακτοποίηση οφειλών, αίτηση προσωρινής σύνταξης.

Συνέπεια: Δραματική καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης που σε κάποιες περιπτώσεις φθάνει ή ξεπερνά τα δύο έτη.

Δημήτρης Κωστάκος

