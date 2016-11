Οι νικητές των βραβείων ΚΟΥΡΟΣ

01/12/2016 - 00:55

H εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και έχει διπλασιάσει τις πωλήσεις της μέσα στην κρίση ενώ η οικοδομή έχει υποχωρήσει κατά 60%, ο όμιλος Καράτζη με ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά δικτύων συσκευασίας με εξαγωγές 95%, η Ελληνική Πρωτοβουλία με το έντονο κοινωνικό έργο και η Apivita για το οικολογικό της αποτύπωμα ήταν οι μεγάλοι νικητές των βραβείων ΚΟΥΡΟΣ 2016 που διοργάνωσε η Λέσχη Επιχειρηματικότητας.

Για 22o έτος στη σειρά η Λέσχη βραβεύει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπευθυνότητα απονέμοντας τα ιστορικά βραβεία σε επιχειρηματίες που οδηγούν τους οργανισμούς τους σε εξαιρετική επίδοση βάσει οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προοπτικών.

Με Βραβείο ΚΟΥΡΟΣ 2016 τιμήθηκαν οι:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Νίκος Καυκάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Καυκάς Α.Ε.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του φωτισμού και των ενεργειακών λύσεων, με κύκλο εργασιών άνω των 120 εκατ. ευρώ, ανθρώπινο δυναμικό 800 ατόμων, 55 εταιρικά καταστήματα και μια άρτια στελεχωμένη διεύθυνση εταιρικών πωλήσεων. Τα τελευταία 7 χρόνια, η ΚΑΥΚΑΣ αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την επιχειρηματική κοινότητα γιατί έχει ανταποκριθεί σε μία μεγάλη πρόκληση. Παρ’ όλη την καθίζηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την πτώση κατά 60% του κλάδου, έχει καταφέρει να διπλασιάσει τις πωλήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τα καταστήματά της και να υπερτετραπλασιάσει το μερίδιο που κατέχει στην αγορά, επενδύοντας στην καινοτομία και με δέσμευση στις ανθρωποκεντρικές της αξίες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΙΒΟ

Αντώνιος Καράτζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Καράτζη Α.Ε.

Ο Όμιλος Καράτζη δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή δικτύων συσκευασίας, κατέχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, με δύο ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών στο νομό Ηρακλείου, αλλά και στο χώρο της ενέργειας, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 15 MW ανά την Ελλάδα. Σήμερα η Καράτζη Α.Ε., μέσω της θυγατρικής της ΚΕΝ Α.Ε., είναι ο νέος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Λάρισα, ενώ από το 2000 και μετά η εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά, με παραγωγικές μονάδες στη Γερμανία και θυγατρικές εταιρείες στην Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, και στην αγορά της Αμερικής. Η Καράτζη Α.Ε. απασχολεί 1.000 άτομα και εξάγει τα προϊόντα της κατά 95% σε πάνω από 60 χώρες ανά τον κόσμο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελληνική Πρωτοβουλία – The Hellenic Initiative

Η Ελληνική Πρωτοβουλία-The Hellenic Initiative ιδρύθηκε το 2012 από εξέχοντα μέλη της Ελληνικής Διασποράς με στόχο να κινητοποιήσει και να υποστηρίξει την ελληνική κοινωνία μέσα από προγράμματα που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, τα προγράμματα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας έχουν ωφελήσει, μεταξύ άλλων, χιλιάδες ανθρώπους με περισσότερα από 2 εκατομμύρια γεύματα, περίπου 10.000 παιδιά με εμβολιασμούς, ενώ έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση σε ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες για 13.000 συνανθρώπους μας. Επιπλέον, το ποσό των 4.250.000 δολαρίων έχει προσφερθεί σε 14 νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, 233 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης έχουν προσφερθεί μέσω του προγράμματος ReGeneration, περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες έχουν δεχθεί καθοδήγηση και mentoring μέσω του προγράμματος VentureGarden, ενώ σημαντικός αριθμός ταλαντούχων νέων είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις στις Η.Π.Α και την Αυστραλία.

Στο πλαίσιο των Βραβείων ΚΟΥΡΟΣ 2016 απονεμήθηκε επίσης τo ειδικό Βραβείο «Green Dreams» σε καινοτόμα επιχείρηση στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

ΒΡΑΒΕΙΟ GREEN DREAMS

Νίκη Κουτσιανά, πρόεδρος APIVITA

Φέτος, η APIVITA συμπληρώνει 38 χρόνια ζωής. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της σε μια εποχή που τα φυσικά καλλυντικά -και ειδικά τα ελληνικά- ήταν άγνωστα, όμως σήμερα έχει κατακτήσει μερικές από τις πλέον απαιτητικές αγορές και δραστηριοποιείται συνολικά σε 15 χώρες.

Εμπνευσμένη από τη θαυμαστή κοινωνία της μέλισσας, την πλούσια σε βιοποικιλότητα ελληνική χλωρίδα και τις διδαχές του Ιπποκράτη, η APIVITA συνδυάζει μελισσοκομικά προϊόντα όπως πρόπολη, μέλι και βασιλικό πολτό, πιστοποιημένα φυτικά εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια βιολογικής καλλιέργειας, για να παράγει φυσικά – με έως και 100% φυσικές συνθέσεις- αποτελεσματικά, ολιστικά προϊόντα. Οι αξίες της αειφορίας, της καινοτομίας και του ηθικού επιχειρείν είναι βαθιά χαραγμένες στο DNA της εταιρείας. Η δημιουργία και φροντίδα του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου στην Κω, οι πρότυπες βιοκλιματικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρκόπουλο, αλλά και η συμμετοχή της στο σημαντικότερο ευρωπαϊκό επιστημονικό πρόγραμμα για την καινοτομία -Horizon 2020- αποτελούν έμπρακτες δεσμεύσεις αειφόρου ανάπτυξης και ποιότητας.

Οι βραβευθέντες αναδείχθηκαν μεταξύ εκατοντάδων εταιρειών με την υποστήριξη της KPMG.

Ο πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας κ. Κωνσταντίνος Ευριπίδης τόνισε: οι επιχειρήσεις που τιμήθηκαν με Βραβείο ΚΟΥΡΟΣ αλλά και όλες εκείνες που έχουν επιβιώσει και αναπτυχθεί την τελευταία 8ετία, κάτω από ακραίες συνθήκες πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, αποτελούν την «κρίσιμη μάζα πρωταθλητών» που στηρίζει την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία και έχει τη δυναμική να λειτουργήσει ως μαγιά για έναν νέο σύγχρονο και ισχυρό εθνικό παραγωγικό ιστό, εφόσον υποστηριχθούν και εκείνες.

ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 από Έλληνες επιχειρηματίες με στόχο να αναδείξει και να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, κυρίως όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την επιχειρηματική δράση και το όραμα νέων ανθρώπων. Σήμερα αριθμεί 73 μέλη, εκπροσώπους τόσο της παλαιότερης όσο και τις νεότερης επιχειρηματικής γενιάς. Κορωνίδα των δραστηριοτήτων της είναι τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας ΚΟΥΡΟΣ, τα οποία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν επιχειρηματίες που έχουν αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή τους στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπευθυνότητα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΙΚΗΤΩΝ

Νίκος Καυκάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Καυκάς Α.Ε

Ο Νίκος Καυκάς είναι γεννημένος στην Αθήνα το 1973 και είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και κάτοχος Master of Sciences in Business and Management του Strathclyde University στη Γλασκώβη Σκωτίας.

Το 1996 αναλαμβάνει τις θέσεις του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, ενώ από το 2014 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Από το 2015 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fegime Europe GmbH και από το 2016 μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Αντώνιος Καράτζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Καράτζη Α.Ε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Φοίτησε στη Σχολή Τουριστικών Επιχειρήσεων GLION στην Ελβετία.

Η επαγγελματική του εμπειρία ξεκινάει το 1993 ως χειριστής πλεκτομηχανών στο εργοστάσιο Ηρακλείου της εταιρείας Καράτζη. Το 1997 αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή πωλήσεων του Ομίλου εταιρειών Καράτζη, μεταξύ 2001-2009 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου και έπειτα τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Από το 2015 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Καράτζη Α.Ε..

Είναι μέλος σε αρκετές επαγγελματικές ενώσεις, όπως: Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών Χ.Α., Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ, Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας Φωτοβολταϊκών, Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας, Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου

Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής γλώσσας καθώς και της Γαλλικής και Ισπανικής.

Είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών.

Νίκη Κουτσιανά, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος APIVITA

Η Νίκη Κουτσιανά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τρίπολη. Είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία με το σύζυγό της Νίκο ως συνιδιοκτήτρια φαρμακείου. Οι επιστημονικές της ανησυχίες και η αγάπη της για τη φύση γρήγορα την οδηγούν στο δρόμο της φυτοθεραπείας, της αρωματοθεραπείας και της ομοιοπαθητικής. Με έμπνευση από την ολιστική θεωρία του Ιπποκράτη για την υγεία και την ομορφιά, ξεκινάει μέσα από το φαρμακείο της και φτιάχνει, μαζί με το Νίκο Κουτσιανά, το πρώτο μαύρο φυσικό σαπούνι από πρόπολη και μετά ακολουθούν σαμπουάν, κρέμες με βασικά συστατικά τα μοναδικά ελληνικά μελισσοκομικά προϊόντα, τα ελληνικά βότανα. Το 1979, ιδρύουν την APIVITA, την πρώτη εταιρεία φυσικών καλλυντικών στην Ελλάδα, της οποίας η κα. Κουτσιανά ηγείται ως Πρόεδρος μέχρι σήμερα. Η κοινωνική της δράση παραμένει πάντα διακριτική αλλά ουσιαστική. Συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου Κω. Το 2012 η πολύτιμη συνδρομή της στην καμπάνια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» έδωσε το έναυσμα για μία διαφορετική προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου στην αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοιοπαθητικής Εταιρίας και της Ελληνικής Εταιρίας Εθνοφαρμακολογίας, επίσης, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του φιλανθρωπικού σωματείου Μαζί για το Παιδί.

Πηγή: Tovima

