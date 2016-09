Νιού Τζέρσι/ Ενας νεκρός και τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

29/09/2016 - 20:58

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που «ταξιδεύουν» από το σιδηροδρομικό σταθμό Χόμποκεν του Νιου Τζέρσι όπου στις 08:30 (τοπική ώρα) αμαξοστοιχία προσέκρουσε στην αποβάθρα του τερματικού σταθμού σκορπώντας το θάνατο τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας περισσότερους από 100.

Αρχικά οι επίσημες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ο αριθμός αναθεωρήθηκε.

Οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτες που διεσώθησαν αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφικής «εισβολής» του τρένου στην αποβάθρα του Χόμποκεν.

Μεταλλικά τμήματα, σπασμένα γυαλιά, η στέγη του ιστορικού σταθμού που έχει καταρρεύσει και πανικόβλητοι άνθρωποι καταγράφονται στις εικόνες.

Από τους 100 τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός εκείνων που η κατάστασή τους κρίνεται κρίσιμη. Την ίδια στιγμή, ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χόμποκεν συγκαταλέγεται και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με το δίκτυο Fox News ανάμεσα στους τρεις νεκρούς συγκαταλέγεται και ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, ωστόσο το δίκτυο NBC αναφέρει πως βρίσκεται εν ζωή και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Immediate aftermath of NJ Transit crash in Hoboken, New Jersey

Η αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της περιοχής, δήλωσε πως πολλοί επιβάτες εγκλωβίστηκαν ότι σημειώθηκαν ζημιές στο σιδηροδρομικό σταθμό και ότι μέρος της στέγης κατέρρευσε.

«Το τρένο μου μόλις “εισέβαλε” στο σταθμό Χόμποκεν», έγραψε ένας επιβάτης στο Twitter.

«Είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή. Είμαστε στο δεύτερο βαγόνι του τρένου που προσέκρουσε στο Χόμποκεν», ανήρτησε στη συνέχεια μία γυναίκα.

«Απλώς δεν σταμάτησε», δήλωσε ο παρουσιαστής του δικτύου WFAN, Τζον Μίνκο, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο την ώρα του περιστατικού. «Πέρασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μπήκε στην αίθουσα υποδοχής», εξήγησε ο Μίνκο.

«Το τρένο πετούσε στον αέρα», δήλωσε εργαζόμενος του σταθμού, ο οποίος περιέγραψε πως ακούστηκε σαν έκρηξη βόμβας όταν η αμαξοστοιχία έπεσε στην αποβάθρα.

Αμερικανικά δίκτυα επιβεβαιώνουν την περιγραφή του παρουσιαστή, καθώς όπως αναφέρουν το τρένο «εισέβαλε» στην αίθουσα αναμονής με αυξημένη ταχύτητα με τους μηχανοδηγούς να μην μπορούν να σταματήσουν την πορεία του.

Ο Μπαγιές Σαχ που επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι της αμαξοστοιχίας δήλωσε στο δίκτυο NBC: «Διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα αλλά έμοιαζε σαν μία αιωνιότητα. Είδα μία γυναίκα εγκλωβισμένη κάτω από το τσιμέντο. Πολλοί άνθρωποι ήταν αιμόφυρτοι, ένας άνδρας έκλαιγε».

This is the scene after an NJ Transit train crashed at Hoboken station in New Jersey.

More than 100 people have reportedly been injured. pic.twitter.com/8FBkzeUdl9

— AJ+ (@ajplus) September 29, 2016