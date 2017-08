Νέα συνεργασία με την ΔΕΠΑ από την Kosmocar – Volkswagen

04/08/2017 - 14:48

Η Kosmocar – Volkswagen Eπαγγελματικά Οχήματα ανακοινώνει την νέα στρατηγική της συνεργασία με την ΔΕΠΑ για την προώθηση της αεριοκίνησης, αυτήν τη φορά με δύο επαγγελματικά μοντέλα, το eco load up! και το Caddy Van TGI, καθώς και με την επιβατική έκδοση Caddy Kombi TGI.

Ενδεικτικά, η επιδότηση τιμής αγγίζει εώς και τα €4.000 στα μοντέλα eco load up! και Caddy TGI «by Fisikon» που κινούνται με φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, επιδοτείται η αγορά συγκεκριμένου αριθμού αυτοκινήτων με τεχνολογία φυσικού αερίου που φέρουν την υπογραφή «by Fisikon», διαμορφώνοντας μια εξαιρετική πρόταση για τον σύγχρονο επαγγελματία.

Το eco load up! by Fisikon με μέση κατανάλωση 2,9 κιλά CNG απαιτεί μόλις 2,61€ για κάθε 100 χιλιόμετρα (μικτή χρήση). Σε σύγκριση με την βενζινοκίνητη έκδοση του load up! 1.0L 75ps που καταναλώνει 4,4 lt / 100km, το όφελος για έναν επαγγελματία που διανύει σε ετήσια βάση περίπου 20,000 χλμ, είναι ιδιαίτερα υψηλό.

