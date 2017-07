Νέα δελεαστικά χρηματοδοτικά από την Kosmocar – ŠKODA

26/07/2017 - 16:43

Η Kosmocar – ŠKODA, σε συνεργασία με την ŠKODA Financial Services, ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου ŠKODA Clever Plan.

Τo νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, προσφέρει στους πελάτες νέες επιλογές απόκτησης του μοντέλου ŠKODA που επιθυμούν, συνδυάζοντας το προνομιακό επιτόκιο με την παροχή σημαντικών υπηρεσιών, ώστε να καλύπτεται κάθε ανάγκη τους.

Βασικό πλεονέκτημα του ŠKODA Clever Plan αποτελεί το προνομιακό επιτόκιο το οποίο μειώνεται ανάλογα με όσες περισσότερες υπηρεσίες προστίθενται σε αυτό.

4 νέα προγράμματα απόκτησης αυτοκινήτου, περιλαμβάνονται στο SKODA Clever Plan:

Classic Clever, Classic Clever Plus, Auto Clever, Auto Clever Plus.

Tα παραπάνω προγράμματα προσφέρουν:

– 4 χρόνια εγγύηση

– Ανταγωνιστικό επιτόκιο και ασφάλεια για 4 χρόνια

– Δυνατότητα προσθήκης Service για 4 χρόνια (Classic Clever Plus & Auto Clever Plus)

– Οικονομικό και σταθερό ασφάλιστρο για 4 χρόνια χωρίς καμία επιβάρυνση από πιθανές αυξήσεις εντός αυτής της περιόδου χρηματοδότησης, ούτε καν σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος

– Ενσωμάτωση των υπηρεσιών στη μηνιαία δόση, χωρίς ταλαιπωρία, με σταδιακή χωρίς άγχος αποπληρωμή για τον πελάτη

– Προστασία αποπληρωμής δανείου

– Δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών και του τύπου χρηματοδότησης που επιθυμεί ο πελάτης, διασφαλίζοντας εγγυημένη αξία επαναγοράς στα 4 χρόνια (Auto Clever & Auto Clever Plus)

Ειδικά για τα χρηματοδοτικά προγράμματα Auto Clever & Auto Clever Plus, προσφέρονται επιπλέον οι παρακάτω επιλογές για την τελευταία δόση του δανείου:

– Αποπληρωμή της τελευταίας δόσης (Balloon)

– Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης

– Επαναγορά του αυτοκινήτου από τον Εισαγωγέα και εξόφληση ης τελευταίας δόσης

