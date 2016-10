Μισό-μισό η υποδόση του Eurogroup

10/10/2016 - 21:24

Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό; Το Eurogroup αποφάσισε να δώσει μερικό «πράσινο φως» για την αποδέσμευση της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ για την Ελλάδα με τις αποφάσεις για την εκταμίευση των χρημάτων να αναμένονται πλέον στις 24 Οκτωβρίου. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης «έσπασαν» την υποδόση σε 1,1 δισ. ευρώ, που συνδέονται με την υλοποίηση των προαπαιτούμενων, και σε άλλα 1,7 δισ. ευρώ, που συνδέονται με την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα…

Σύμφωνα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο το θέμα είναι απλώς τεχνικό. «Δεν θέλουμε άμεσα τα χρήματα των δόσεων, δεν έχουμε άμεσες ανάγκες οπότε ο χρόνος πληρωμής είναι δευτερεύον θέμα», είπε ο υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στην εν μέρει έγκριση του ποσού της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ. Βέβαια δεν είπε για ποιο λόγο το πρωί το υπουργείο Οικονομικών δήλωνε βέβαιο για την εκταμίευση όλης της δόσης και γιατί αξιωματούχοι δήλωναν ότι θα είναι «αρνητικό σενάριο» αν αυτή έσπαγε. Τέλος πάντων…

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Eurogoup η εκταμίευση του 1,1 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από τους υπουργούς καθώς διαπιστώθηκε ότι η Αθήνα υλοποίησε όλα τα 15 προαπαιτούμενα που εκκρεμούσαν.

Positive news at presser #eurogroup : Greece has completed implementation of all 15 milestones first review. Paves way to disburse eur 1.1bn

Αντίθετα η αποδέσμευση του 1,7 δισ. ευρώ θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του EuroWorking Group στις 24 Οκτωβρίου, καθώς οι εταίροι επισήμαναν ότι δεν υπάρχουν ακόμα τελικά στοιχεία για τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών που έγιναν τον Σεπτέμβριο και πρέπει να ελεγχθούν.

Once data is completed later in October & following positive assessment #ESM could decide on disburse €1.7bn for arrears clearance #Greece

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) October 10, 2016