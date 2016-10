Με το βλέμμα στο Gazarte 2016-2017

17/10/2016 - 21:39

Ο αγαπημένος πολυχώρος γιορτάζει 10 χρόνια και αλλάζει. Με νέα ταυτότητα και περισσότερα από 150 events μέσα στην χρονιά που έρχεται. Eιδικές εκδηλώσεις που θα κλέψουν την παράσταση αλλά και πολλές εκπλήξεις με εκλεκτούς καλεσμένους μας περιμένουν ενώ το ποδαρικό στην γιορτή κάνει ο Διονύσης Σαββόπουλος.

H πρωτότυπη εστία πολιτισμού και ψυχαγωγίας είναι εδώ αγκαλιάζοντας την επιθυμία μας για πρωτότυπες νύχτες και στιγμές το διάστημα 2016 – 2017 με γεύσεις απ τις μουσικές του κόσμου όλου, μαγικές εικόνες ντυμένες με άπειρες νότες από jazz, soul, ethnic κ.α. μουσικές, τους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν συμβάλει σε μερικές απ τις ωραιότερες στιγμές που έχουμε ζήσει στον αγαπημένο πολυχώρο αλλά και τους ξένους καλλιτέχνες που θα επιστρέψουν για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια του Gazarte ενώ για πρώτη φορά θα έρθουν κι άλλα σπουδαία ονόματα απ το εξωτερικό. Το ζεστό ανατρεπτικό περιβάλλον του Gazarte και ο ονειρεμένος κήπος στην ταράτσα είναι πανέτοιμα να μας υποδεχτούν με μερικά απ τα πιο πετυχημένα live της Αθήνας.

Η γιορτή του επίσημα ξεκινάει με τον Διονύση Σαββόπουλο που εγκαινίασε τον αγαπημένο χώρο όταν πρωτάνοιξε τον χειμώνα του 2006, φέρνοντας την διαφορετική ατμόσφαιρα στις μουσικές βραδιές που όλοι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Μια ματιά σε μερικά απ τα events του Gazarte θα μας πείσει:

Ian Ikon

FEMALE STORIES

IRENE / NATALIA CORVINGTON / IDRA KAYNE / MAYA SIOZOU

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Roof Stage

Ένα groovy live γεμάτο ρυθμό και ένταση:Ο Ιan Ikon αποτελεί μία από εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις καλλιτεχνών που πειραματίζεται και δημιουργεί με χαρακτηριστική ευκολία σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μουσικών ειδών έχοντας στο ενεργητικό του «hits» που έχουν ξεχωρίσει σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά στο GAZARTE, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα άκρως δυναμικό live με την Ιrene, τη Natalia Corvington, την Idra Kayne και τη Maya Siozou να ερμηνεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μουσικής διαδρομής του Ian Ikon αλλά και νέα του κομμάτια «ακροβατώντας» με ευελιξία μεταξύ indie pop, vintage pop, nu soul αλλά house.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Οκτώβριου

Δύο ατμοσφαιρικές «Σαββοπουλικές» βραδιές ειδικά διαμορφωμένες για την γιορτή του GAZARTE αναμένεται να είναι το μουσικό γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη φετινή σεζόν στην πόλη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επιστρέφει για δύο βράδια στο χώρο που μας σύστησε, μαζί του, μεταξύ άλλων, ο Γιώτης Κιουρτσούγλου (μπάσο) και ο Στάθης Άννινος (πιάνο).

Nir Felder Trio

JAZZ SUNDAYS GO GLOBAL

Live & Workshop με τον Nir Felder

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το GAZARTE υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μουσικό «φαινόμενο» Nir Felder ένα απ τα πιο hot ονόματα της jazz σκηνής αυτή τη στιγμή. Κάθε του live αποτελεί «talk of the town». Ένας μουσικός διάλογος μεταξύ του ίδιου και του κοινού που κάθε φορά δημιουργεί μία αξέχαστη μουσική εμπειρία με έντονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού δημιουργώντας μία απόλυτα προσωπική μουσική ταυτότητα, εκμεταλλευόμενος περίτεχνα στοιχεία της jazz, rock, hip-hop, και pop. Πριν από την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί workshop. Είτε είστε επαγγελματίες ή φιλόδοξοι μουσικοί, είτε φανατικοί λάτρεις της jazz μη χάσετε τη μοναδική αυτή ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με την ξεχωριστή αυτή περίπτωση καλλιτέχνη και να εμπνευστείτε από το ταλέντο, την εμπειρία και τη μοναδική του προσωπικότητα.

Οι Κυριακές στο GAZARTE, έχουν χρώμα… jazz!

Boogie Belgique 26 Οκτωβρίου

Κάθε live τους είναι ένα ταξίδι σε Abstract Hip-Hop/Funk/Electroswing ρυθμούς γεμάτο upbeat tracks με εμφανή την επιρροή από dj & παραγωγούς όπως οι Parov Stelar, Poldoore και Pretty Lights. Oι αγαπημένοι Boogie Belgique, γνωστοί για τα μοναδικά live band shows που προσφέρουν, άνοιξαν με επιτυχία το Bonjour Athens Dance Festival και τον Avener και επιστρέφουν τώρα στο GAZARTE με νέο album!Ετοιμαστείτε για τo πιο ξεσηκωτικό live!

The Swingin’ Cats στο Roof Stage του GAZARTE

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου

Τραγούδια που νικούν τον χρόνο από μια μπάντα που έχει αποδείξει οτι ξέρει να μας κάνει να περνάμε καλά. Ξέφρενες swing και rock n’ roll μελωδίες, τραγούδια σε retro ατμόσφαιρα και μουσικές που θα μας ταξιδέψουν στην ανεμελιά παλιών και αθώων εποχών με κέφι και ενέργεια. Μας περιμένει ένα χορευτικό πρόγραμμα που ζωντανεύει μια μεγάλη γκάμα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου σε κινηματογραφικό σκηνικό.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ – ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Main Stage

Δύο γυναίκες με ξεχωριστό στίγμα επιστρέφουν στο GAZARTE μετά από πολλά χρόνια, σε μια μουσική συνεργασία με θηλυκή ματιά και ευαισθησία. Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και η ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά θα στροβιλίσουν τις νύχτες μας. Τραγούδια και μελωδίες σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι που συναντά την Ανατολή και την Δύση. Σαν τις νύχτες τις καλοκαιρινές στο σινεμά της γειτονιάς όταν γέμιζε η σκηνή εικόνες, ήχους και χρώματα που έγιναν η συντροφιά στα όνειρά μας.

Ε.Σ.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα:

Let’s block ads! (Why?)

Σχετικά άρθρα