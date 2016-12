Μεταναστευτικό και ασφάλεια συζήτησε ο Αβραμόπουλος με τον νέο ΓΓ του ΟΗΕ και τους υπουργούς Εσωτερικών ΕΕ- ΗΠΑ

04/12/2016 - 11:45

Το μεταναστευτικό και τα ζητήματα ασφάλειας, ήταν το κύριο αντικείμενο της ανεπίσημης συνάντησης που είχε χτες στη Νέα Υόρκη ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δ. Αβραμόπουλος, με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον προκειμένου να μετάσχει στη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό και εγκάρδιο κλίμα, καθώς οι δύο τους συνδέονται με δεσμούς φιλίας από παλιά και είχαν συνεργαστεί στενά όταν ο κ. Γκουτέρες διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

Στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε εκτενώς από το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) για την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταξιδιωτικής Αδειας ESTA (Electronic System for Travel Authorization) των ΗΠΑ, ενόψει της προετοιμασίας του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και ‘Αδειας Ταξιδίου ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Ο κ. Αβραμόπουλος μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον για να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Υπουργική Σύνοδο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης Ε.Ε.-Η.Π.Α. που πραγματοποιείται στις 4 και 5 Δεκεμβρίου. Τη σύνοδο φιλοξενούν ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζεφ Τζόνσον και η Γενική Εισαγγελέας Λορέτα Λιντς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ουάσινγκτον, ο κ. Αβραμόπουλος θα έχει επίσης επαφές με το αμερικανικό Κογκρέσο για θέματα ασφάλειας και ειδικότερα για την υπερατλαντική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

