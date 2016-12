Μακελειό στο Βερολίνο – Εννέα νεκροί, δεκάδες τραυματίες (upd)

20/12/2016 - 00:30

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο.

Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές τις φήμες ότι, πίσω από την επίθεση βρίσκεται το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμιστικό Κράτος. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δημοσιεύονται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

00.33 Κοντά στη περιοχή της επίθεσης, η οποία παραμένει αποκλεισμένη, η αστυνομία έκλεισε έναν δρόμο, καθώς εντοπίστηκε ένα ύποπτο δέμα.

00.01 H γερμανική αστυνομία έδωσε τον τηλεφωνικό αριθμό (0049) 030 54023 111 για όσους αναζητούν οικείους τους. Ταυτόχρονα, το Facebook ενεργοποίησε τη λειτουργία Safety Check #breitscheidplatz

You miss someone?

23.45 Πληροφορίες για σύλληψη ενός υπόπτου. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τον οδηγό, ή για κάποιον άλλον.

23.40 Ο γενικός ομοσπονδιακός εισαγγελέας αναλαμβάνει τις έρευνες , δήλωσε ο υπ. Δικαιοσύνης Χάικο Μαας. Το υπ. Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει στην έρευνα η Ομοσπονδιακή αστυνομία.

23.39 Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι

23.38. Με μια ανάρτηση στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ εκφράζει την αλληλεγγύη του και την συμπόνοια του προς την Καγκελάριο Μέρκελ, στον γερμανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων, στο Βερολίνο

J’exprime ma solidarité et ma compassion à la Chancelière Merkel, au peuple allemand et aux familles des victimes de Berlin.

23.00 Νεκροί είναι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ο οδηγός και ο συνοδηγός του φορτηγού – Με πολωνικές πινακίδες το φορτηγό που έσπειρε τον θάνατο – Η αστυνομία ζητεί από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους

Υπό έλεγχο η κατάσταση, δηλώνει ο δήμαρχος Βερολίνου.

22.30 Ένας ύποπτος βρίσκεται ήδη στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ενδεχομένως οι δράστες ήταν δύο.

Η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι σχετικές εκκλήσεις προς τους Βερολινέζους είναι συνεχείς.

Nine Dead, 50 Injured: Truck Crashes into Christmas Market in Berlin https://t.co/npyAyYNTd4 pic.twitter.com/OEq9mJkq1j

— SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) December 19, 2016