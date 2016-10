Κυβερνοεπίθεση σε Twitter και Netflix με πολιτική «ουρά»

23/10/2016 - 08:05

Ολα τα πιθανά ενδεχόμενα -με έμφαση στη σκόπιμη κυβερνοεπίθεση- εξετάζουν οι Αρχές στις ΗΠΑ για την μεγάλης έκτασης δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης σε δημοφιλείς ιστότοπους το πρωί της Παρασκευής, η οποία έπληξε σχεδόν αποκλειστικά τους χρήστες στις ΗΠΑ, στην ανατολική και στη δυτική ακτή.

Για αρκετή η ώρα η πρόσβαση στο Twitter, το Spotify, το Netflix, το SoundCloud, αλλά και μέσα ενημέρωσης όπως οι Financial Times και οι New York Times ήταν προβληματική. Δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν το Google και το Facebook.

Στόχος της συντονισμένης επίθεσης φαίνεται ότι ήταν η εταιρεία Dyn η οποία διαχειρίζεται έναν από τους DNS servers του Ιντερνετ. Πρόκειται για μηχανήματα τα οποία μετατρέπουν την αριθμητική διεύθυνση IP στην οποία βρίσκεται ένας ιστότοπος σε αυτήν που χρησιμοποιούμε: για παράδειγμα από 172.217.22.46 σε google.com

Οι δράστες της επίθεσης επιτέθηκαν στην Dyn στέλνοντας ένα πολύ μεγάλο όγκο δικτυακής κίνησης που «γονάτισε» τους σέρβερ, φέρνοντας την διατάραξη των υπηρεσιών. Καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες και ιστοτόπους ψυχαγωγίας το πλήγμα στις κορυφαίας επισκεψιμότητας σελίδες ήταν μεγάλο.

Το πρώτο κύμα της επίθεσης άρχισε το πρωί της Παρασκευής (ξημερώματα στις ΗΠΑ) και κράτησε γύρω στις δύο ώρες. Δυόμιση ώρες αργότερα ακολούθησε δεύτερο κύμα και προς το βράδυ και τρίτο κύμα, γράφουν οι Financial Times. Το βράδυ της Παρασκευής τα προβλήματα πρόσβασης είχαν πια επιλυθεί, αλλά οι ενέργειες για την διερεύνηση της επίθεσης μόλις άρχιζαν. Κατά την Dyn η επίθεση ήταν καλά οργανωμένη και με μεθόδους αιχμής.

Προβλήματα τέτοιας έκτασης δεν συμβαίνουν συχνά, ωστόσο όποτε συμβαίνουν γίνονται αντικείμενο ευρύτερης ενασχόλησης των Αρχών. Για την επίθεση στην Dyn η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας στις ΗΠΑ ανέφερε ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της κυβερνοτρομοκρατίας ή και του χακτιβισμού. Ερευνα διεξάγει και το FBI, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν βλέπουν σαν πιθανή αιτία μια τεχνική βλάβη.

Τα πράγματα μοιάζει να περιπλέκει μια αναφορά του Wikileaks που υποστηρίζει ότι οι υποστηρικτές του ήταν αυτοί που ενορχήστρωσαν την επίθεση και ότι πρέπει πλέον να σταματήσουν γιατί απέδειξαν αυτό που ήθελαν:

Mr. Assange is still alive and WikiLeaks is still publishing. We ask supporters to stop taking down the US internet. You proved your point. pic.twitter.com/XVch196xyL

— WikiLeaks (@wikileaks) October 21, 2016