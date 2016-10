Κι αν ο Μπομπ Ντίλαν αγνοήσει εντελώς το Noμπέλ;

23/10/2016 - 08:05

Εχουν περάσει οκτώ ημέρες αφότου η Σουηδική Ακαδημία τίμησε τον αμερικανό τραγουδοποιό με το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Ο κόσμος των Γραμμάτων διχάστηκε, κάποιοι δικαιώθηκαν, άλλοι θεώρησαν κάπως «εύκολη» την επιλογή του, μα το πιο ενδιαφέρον μέρος της βράβευσης βρίσκεται στη… σιωπή του ίδιου του Μπομπ Ντίλαν. Δυο απρόσωπες αναφορές στην ιστοσελίδα του στο facebook – που δεν φαίνεται τύπος να την διαχειρίζεται προσωπικά – δεν τις λες και δήλωση αποδοχής. Τουναντίον, αυτή η σιωπή του Ντίλαν αφήνει ακόμα και περιθώρια για σενάρια ότι ο 75χρονος μουσικός δεν θα μπει καν στον κόπο να πάει να πάρει το βραβείο του!

Επειτα από συνεχείς προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του, η γενική γραμματέας του θεσμού, Σάρα Ντάνιους δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Τηλεφώνησα και έστειλα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον στενότερο συνεργάτη του και έλαβα πολύ ευγενικές απαντήσεις. Προς το παρόν, αυτό αρκεί».

Ο Ντίλαν τηρεί απόλυτη σιγή από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου. Το βράδυ της ίδιας ημέρας έδωσε συναυλία στο Λας Βέγκας, όπου τραγούδησε χωρίς να σχολιάσει το παραμικρό για τη βράβευσή του. Τύποις, η διαδικασία έχει ως εξής: Οσοι βραβεύονται με Νομπέλ καλούνται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη, όπου τους απονέμεται το βραβείο από τα χέρια του βασιλιά της Σουηδίας και εκφωνούν ομιλία στο επίσημο δείπνο.

About @bobdylan (awarded the #NobelPrize in Literature 2016)https://t.co/2yoTDHwdzC

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 19, 2016